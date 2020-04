Seniorenverenigingen schenken paaschocolade aan personeelsleden woonzorgcentrum en Sociaal Huis emz

14 april 2020

19u34 0 Malle De seniorensportclub Sport+ en de seniorenraad van Malle hebben paaschocolade geschonken aan de personeelsleden van woonzorgcentrum Ter Bleeke en het Sociaal Huis. Op die manier willen de senioren hun dankbaarheid aan hen uitdrukken. “Het zijn immers zij die in deze crisisperiode zorgen voor de senioren en kwetsbaren in onze gemeente”, zegt Connie de Kort, voorzitster van de seniorenraad.

Ieder jaar krijgen de leden van Sport+, de sportclub voor vijftigplussers in Malle, met Pasen een stuk chocolade als cadeautje. Door de coronacrisis was Sport+ echter genoodzaakt haar werking sinds midden maart op pauze te zetten. “Wel hadden we al tachtig paashazen gekocht. Die konden we moeilijk bij Sinterklaas uitdelen. Met het bestuur besloten we die te schenken aan de personeelsleden van woonzorgcentrum Ter Bleeke. Die krijgen wel applaus, maar we dachten hen ook eens te bedanken met een geschenkje”, vertelt voorzitter van Sport+Jan Van Gestel (82).

Paaseieren

Ook de seniorenraad schaarde zich achter dat idee. “Normaal organiseren wij iedere vrijdag een seniorencafé. We hadden ter gelegenheid van Pasen al ongeveer 25 zakjes paaseieren voorzien. Omdat we die niet konden uitdelen, hebben we die bij de paashazen van Sport+ gevoegd”, licht de Kort toe. Afgelopen vrijdag ging schepen voor senioren Elisabeth Joris (DBM) de paaschocolade in naam van Sport+ en de seniorenraad overhandigen aan woonzorgcentrum Ter Bleeke.

Daarnaast bezorgde Joris namens de seniorenraad paaseieren aan het Sociaal Huis. Voor de personeelsleden en vrijwilligers daarvan kocht de seniorenraad extra paaseieren, omdat de senioren ook hen wilden bedanken. “De bewoners van het woonzorgcentrum zien nog iedere dag een zorgverlener, maar heel wat alleenstaande senioren zitten al verschillende weken eenzaam thuis. De medewerkers en vrijwilligers van het Sociaal Huis bellen de alleenstaande zestig-, zeventig-, tachtig- en negentigplussers op om te horen hoe het met hen gaat en of ze iets tekort komen”, besluit de Kort.