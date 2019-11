Scholieren van Maris Stella Instituut halen zwerfafval uit de berm: “Wij willen genieten van schone wegen” Ewoud Meeusen

20 november 2019

14u59 4 Malle Deze week maken de leerlingen van het vierde middelbaar aan het Maris Stella Instituut de buurt vrij van zwerfvuil . Van 18 tot 22 november organiseert de school in Malle in samenwerking met Ecover de ‘week of waste’. Op die manier wil Maris Stella de scholieren bewust maken van de afvalproblematiek.

Al enkele jaren houdt de school de ‘week of waste’ in het kader van de ‘European Week of Waste Reduction’. Die week heeft als doel zo veel mogelijk mensen bewust te maken van onze afvalberg en vooral in te zetten op afvalvermindering, hergebruik van materialen en het recycleren van afval. Ook het Maris Stella Instituut wil daarvoor zijn steentje bijdragen.

Een lesuurtje zwerfvuilruimen

Gewapend met knijptangen, een kruiwagen en vuilniszakken trekken de middelbare scholieren erop uit om de wegberm in de buurt van de school proper te maken. Daarbij speelt ook recyclage een belangrijke rol: “Iedere groep neemt een afvalzak voor PMD, één voor restafval en één voor papier en karton. Het glas leggen jullie in de kruiwagen!”, brieft Liesbeth Van Laer haar leerlingen van het vierde jaar Humane Wetenschappen A en Latijn.

De ‘week of waste’ wordt gedragen door de vakleerkrachten wetenschappen. Het zwerfvuilruimen maakt integraal deel uit van het lessenprogramma: “Deze weken maken de leerlingen kennis met verschillende ecosystemen. Daarbij leren ze ook de voordelen kennen die de natuur ons levert. Met de zwerfvuilopruimactie willen wij dat de scholieren de natuur meer leren appreciëren. Dat lukt ook wel, want de meeste leerlingen zijn erover verbaasd hoeveel zwerfafval ze vinden op een lesuur”, verduidelijkt biologieleerkracht Van Laer.

Milieubewuste leerlingen

De leerlingen van het vierde jaar Humane Wetenschappen A en Latijn nemen woensdagvoormiddag de Antwerpsesteenweg richting Westmalle voor hun rekening. De scholieren beseffen dat de zwerfvuilopruimactie een noodzaak is: “Zelf gooi ik nooit iets op de grond, maar ik merk nu toch dat het heel vaak gebeurt”, vertelt Jelle Goetschalckx (14). Ook Laurens Vanhauwe (16) apprecieert het dat Maris Stella een schooluurtje vrij maakt om de straten proper te maken: “Wij willen graag genieten van schone wegen, maar dat gaat moeilijk als je hier in de berm afval ziet.”

Afvalweging

Het Maris Stella Instituut organiseert de ‘week of waste’ in samenwerking met Ecover en de gemeente. Wanneer al het afval opgeraapt en gesorteerd is, komen de gemeentediensten dat ophalen. Vrijdag wordt de totale hoeveelheid afval gewogen in aanwezigheid van Benny Oostvogels, manager van Ecover Malle: “Vorig jaar verzamelden we in totaal ongeveer 100 kilogram zwerfvuil”, vertelt Van Laer.