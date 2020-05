Scholen én leerlingen blij dat de lessen heropstarten: “Leerstof is in klas makkelijker te verwerken” emz

14 mei 2020

19u06 0 Malle De scholieren uit het zesde leerjaar en zesde en zevende middelbaar mogen morgen opnieuw naar school. In vele Malse scholen zal dat in halve dagen verlopen. De meeste middelbaren scholen plannen geen examenperiode, maar zullen permanente evaluatie meenemen in hun eindoordeel. “Ik heb toch wat schrik voor de testen die eraan komen”, zegt Yulian Michielsen (19) uit Zoersel, die terugkeert naar Mariagaarde.

De lagere en middelbare scholen hebben de afgelopen dagen volop de terugkeer van de leerlingen voorbereid. Daarbij moeten de oorspronkelijke klassen opgesplitst worden in kleinere groepen. Dan volgt de puzzel van het lessenrooster. “Het uitgangspunt was dat iedere leerling wel zijn eigen juf of meester zou hebben. De eerste dag focust sowieso op het welbevinden van de kinderen”, zegt Jef Verboven, directeur van de lagere school van het Sint-Jan Berchmanscollege (SJB) in Malle.

Lunchpauze mijden

Ook de middelbare scholen hechten veel aandacht aan de veiligheid en het mentale welzijn van de leerlingen. “Tijdens het eerste lesuur zullen de leerlingen hun hart kunnen luchten bij de klasleraar”, zegt Eric Van Huffelen, directeur over de middelbare school van het SJB. “Omdat we willen dat de leerkrachten goed weten hoe alles moet verlopen, gaan we dat vrijdag samen met hen overlopen. Daarom hebben we besloten onze leerlingen maandag pas te laten komen”, aldus Mariagaarde-directrice Denise Eelen.

Om contact zo veel mogelijk te vermijden, kiezen zowel lagere school als de middelbare school van SJB, de middelbare scholen Mariagaarde, Immaculata en Maris Stella ervoor te werken met halve dagen. “Het is onmogelijk om een lunchpauze zonder risico’s te laten verlopen”, vertellen Eelen en Van Huffelen. Heel wat andere preventiemaatregelen zijn van kracht. “Iedere leerling krijgt een vaste plaats in de klas”, klinkt het onder meer bij Immaculata. Bij de lagere school van het SJB werd de speelplaats dan weer ingedeeld in zes aparte speelzones.

Beter dan digitaal

Voor heel wat scholieren is het vooral een opluchting dat ze hun vrienden kunnen terugzien. Maar ook zijn ze tevreden dat de lessen opnieuw in een fysieke klascontext plaatsvinden. “Als ik thuis zelf iets leer, heb ik het gevoel dat ik het minder goed onthoud. In de klas gaat dat vlotter lukken”, zegt Alizée Smets (11) uit Zoersel, die op SJB zit. Dat beaamt Yulian. “Het is sowieso beter dan de digitale lessen.”

Voor Ward Verheyen (18) uit Zoersel geldt dat eveneens. “Als student elektrotechnieken aan het VTI Zandhoven heb ik heel wat praktijk in te halen. Daarenboven was technisch tekenen of het maken van schetsen via online lessen niet altijd even evident”, zegt hij.

Geen of beperkt aantal examens

Middelbare scholen als Mariagaarde, Maris Stella en Immaculata organiseren aan het einde van het jaar geen klassieke examenperiode. “We willen onze onderwijstijd maximaal benutten, wat niet wil zeggen dat we geen feedback kunnen geven op basis van permanente evaluatie”, luidt het. Die beslissing kan op bijval rekenen bij Yulian. “Een enkele examenperiode gaat niet meer veel invloed hebben op mijn volledige schoolcarrière.”

De middelbare school van SJB probeert nog wel een beperkte proefwerkenreeks in te richten. “Dat is niet alleen van belang voor ons oordeel over de leerlingen, maar biedt ons ook inzicht op wat we de komende jaren nog meer gaan moeten inzetten.”

Ook Ward Verheyen zal nog twee examens moeten afleggen. “Voor elektriciteit en wiskunde. Maar het had nog wel nuttig geweest om examens te hebben van mijn andere technische vakken. De opleiding energietechnologie die ik volgend jaar wil gaan studeren, bouwt daar immers op voort”, vertelt hij.