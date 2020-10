Schepencollege schrijft kaartje van campagne Tiendaagse voor Geestelijke Gezondheid naar Malse zorginstellingen emz

06 oktober 2020

09u39 0 Malle Het schepencollege van Malle heeft een kaartje van de campagne Tiendaagse voor Geestelijke Gezondheid geschreven naar de zorginstellingen in de gemeente. Zo wil het bestuur de medewerkers en patiënten een hart onder de riem steken.

“Hoe gaat het met jou, nu de wereld toch een beetje op zijn kop staat?” is dit jaar de slogan van de Tiendaagse voor Geestelijke Gezondheid. Ook de gemeente Malle schaart zich achter de campagne. “Het coronavirus heeft niet alleen gevolgen voor onze fysieke gezondheid, maar heeft ook een grote impact op de geestelijke gezondheid van de bevolking. Om deze onzekerheid goed door te komen, is de veerkracht van mensen cruciaal,” zegt schepen voor Welzijn Wouter Patho (N-VA). “Daarom willen we van 1 tot en met 10 oktober extra aandacht vestigen op het belang van veerkracht. Het thema is dit jaar immers Samen Veerkrachtig”, vult burgemeester Harry Hendrickx (DBM) aan.

Gratis postkaartje

Iedereen in Vlaanderen kan tijdens deze periode een gratis postkaartje versturen, aan de eigen mentale gezondheid werken via de tien stappen van ‘Fit in je hoofd’ of deelnemen aan iets actievere activiteiten of workshops. Op de kaartjes staan spreuken als ‘Volg je hart want dat klopt’ en ‘Pak de zon en straal’!. Het schepencollege greep die kans om zo’n kaartje met een zelfgeschreven boodschap op de achterkant te sturen naar de zorginstellingen in de gemeente Malle. “Deze actie kadert ook perfect binnen ons Jaar van de Zorg”, klinkt het nog.

Meer informatie over de Tiendaagse voor de Geestelijke Gezondheid via www.samenveerkrachtig.be.