Schepen voor Armoedebestrijding roept op steunvraag bij sociale dienst niet uit te stellen: “Schulden absoluut vermijden” emz

14 april 2020

17u12 2 Malle De Malse schepen voor Armoedebestrijding Wouter Patho (N-VA) heeft opgeroepen niet te lang te wachten om aan te kloppen bij de sociale dienst. Volgens hem zet de coronacrisis het budget van gezinnen en individuen immers sterk onder druk. Daarom wil de sociale dienst van de gemeente hen bijstaan waar mogelijk.

De uitbraak van het coronavirus brengt ook een periode van financiële onzekerheid met zich mee. In de gemeente Malle is een lichte toename van steunvragen bij de sociale dienst merkbaar. Schepen voor Armoedebestrijding en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst in Malle Wouter Patho roept daarom op om een bezoek aan de sociale dienst niet uit te stellen. “Het opbouwen van schulden moet immers absoluut vermeden worden”, zegt hij.

Kortstondige begeleiding

Volgens Patho zijn de budgettaire inspanningen van de Vlaamse overheid om bedrijven, gezinnen en individuele burgers door de crisis te loodsen enorm. “Maar wellicht is er meer nodig. Een aantal nieuwe steunvragen is vandaag al het rechtstreekse gevolg van deze crisis. De financiële buffer van een aantal burgers en ondernemers is weg: een extra maand met een verlaagd of geen inkomen zal moeilijk worden. De crisis treft niet alleen kwetsbare gezinnen, maar ook wie voordien nog nooit financiële zorgen heeft gehad. Aan die groep doe ik een warme oproep langs te komen bij de sociale dienst voor informatie en begeleiding indien nodig.”

De schepen meent dat het in de meeste gevallen om een kortstondige begeleiding gaat, die wegvalt wanneer de crisis voorbij is. Toch bestaat de kans dat net in die periode nieuwe armoede ontstaat. “Momenteel is het moeilijk om facturen te betalen. Soms wordt de huur van de woning of het handelspand even uitgesteld. Dat kan betalingsmoeilijkheden in de toekomst veroorzaken. Er wordt om solidariteit gevraagd, maar sommige verhuurders of andere schuldeisers moeten ook zelf rekeningen betalen. Vaak volstaat het burgers of handelaars correct te informeren over Vlaamse en andere steunmaatregelen. In andere gevallen kan een afspraak gemaakt worden met de schuldeisers of een vorm van steun worden toegekend.”

Dankbaarheid

Voor de sociale dienst is het een drukke periode. Patho drukt dan ook zijn respect en dankbaarheid naar de medewerkers uit. “Zij zijn immers steeds bereikbaar en beschikbaar. Ze houden ook dikwijls contact met de meest kwetsbare groepen, namelijk de gezinnen in armoede of Mallenaren zonder netwerk. Verder bellen ze in samenwerking met vrijwilligers alle tachtigplussers op. Die gesprekken leren ons dat het merendeel van de onze oudere inwoners het goed stelt. Vaak krijgt die groep ondersteuning van familie, buren en geëngageerde medeburgers. Het gemeentebestuur organiseert daarnaast vervoer, maaltijden aan huis of boodschappen voor wie daar nood aan heeft.”