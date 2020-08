Schaduw, ijsjes en verse ice-tea: zo vinden de bewoners van De Dennen verkoeling tijdens de hittegolf emz

07 augustus 2020

21u21 8 Malle Temperaturen tot 35 graden en buiten met een mondmasker rondwandelen. Woonzorg- en revalidatiecentrum De Dennen in Westmalle slaagt er met vlag en wimpel in haar tweehonderd bewoners verfrissing te bieden. “We bereiden zelf frisse drankjes en krijgen ijsjes. Ze zorgen hier goed voor ons”, lacht bewoonster Lieve De Ridder (69).

Midden in een hittegolf zitten we. Dat is rusthuisbewoonster Lieve niet ontgaan. “De warmte mag wel op een lager pitje beginnen komen. Voor ons is dat wel vermoeiend”, zegt ze. Voor de ene zijn de hoge temperaturen al draaglijker dan de andere. “Onder de bomen valt het eigenlijk nog wel mee. Er zijn hier veel koele plekjes. Het is hier dan ook een magnifieke plek”, glundert de kranige resident Jan Bossyns (97).

Een aantal bewoners wagen zich buiten in de schaduw, al zitten de meesten binnen met gesloten gordijnen op hun frisse kamer. De ruimtes zijn verkoeld met airconditioning. De ventilatoren blazen in de gang, ook al beweren sommigen dat dat het coronavirus sneller zou verspreiden. “Die zijn niet op de bewoners, maar op de grond gericht”, klinkt het.

Alcoholvrije cocktails

Maar De Dennen gaat verder dan dat. Het woonzorg- en revalidatiecentrum heeft immers een hitteplan achter de hand, ontwikkeld door Hilde D’Hont, hoofd kwaliteitszorg wonen & leven. “De kiné- en ergotherapeuten en animatoren zorgen niet voor zware, maar verfrissende activiteiten.”

Het belang van een uitgewerkt hitteplan is groot. “We moeten het hoofd ‘koel’ houden. Daarbij zoeken we een evenwicht tussen het hitteplan en corona, maar ik denk dat de hitte op dit moment voor onze bewoners nog nefaster kan zijn.”

De animatrices gaan erg creatief om met de warmte. “Gisteren hebben we sangria met vers fruit gemaakt. Vandaag is dat ice-tea met verse citroen. Daarenboven krijgen de bewoners een ijsje”, zegt animator-vrijwilligerscoördinator Stefanie Vansant.

Verfrissen in scheerschuim

Ook op de afdeling Esdoorn vinden de residenten verkoeling. Niet door water, maar met scheerschuim “We laten de bewoners er met hun handen in spelen. Dat is heel verfrissend”, vertelt ergotherapeut Lotte Roefs. En als het buiten te warm is om een vakantiegevoel op te roepen, gebeurt dat gewoon binnen in het ‘Strandhuis’. Hawaïaanse slingers en een opgeblazen eenhoorn voor in het zwembad zorgen voor een zomerse setting. “Hier zitten we goed”, lacht Flor Van Hoof (84).