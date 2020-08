Rustige woonomgeving blijft prioriteit: 74 Mallenaren geven mening over wonen in de toekomst emz

13 augustus 2020

12u26 0 Malle Aan de woonenquête van de Vlaamse overheid ‘Thuis in de Toekomst’ hebben 74 Mallenaren deelgenomen. Met dat aantal deelnemers kunnen er geen algemene conclusies getrokken worden. “Toch bevestigen de resultaten eigenlijk wat we al lang weten: wie in Malle woont of komt wonen, doet dat voor de rustige woonomgeving”, aldus schepen voor Wonen en Ruimtelijke Ordening Sanne Van Looy (N-VA).

In het voorjaar van 2020 werd de woonenquête gelanceerd. De bedoeling daarvan was dat inwoners aan de hand van allerlei vragen stil stonden bij de woonwensen en -uitdagingen van vandaag en de toekomst. In totaal vulden 38.934 Vlamingen de test in. Daarvan kwamen 74 respondenten uit Malle. “Het profiel van de Mallenaar sluit aan bij dat van de gemiddelde Vlaming”, aldus Van Looy.

Gehecht aan eengezinswoning

De Vlaming en dus ook de Mallenaar is en blijft gehecht aan een eigen tuin, liefst aan een eigen eengezinswoning. Toch staat ook een kwart van de deelnemende Vlamingen en Mallenaren open voor collectieve woonvorming. “We krijgen meer en meer geïnspireerde en inspirerende burgers over de vloer die bijvoorbeeld willen gaan cohousen of een zorgwoning willen. We omarmen deze initiatieven zeker en vast. Weliswaar houden we altijd rekening met de draagkracht van de omgeving.”