Rondjes lopen voor het goede doel: na Warmathon is er nu ook de Mariathon Ewoud Meeusen

06 december 2019

12u37 0 Malle Het Mariagaarde Instituut in Malle organiseert dit jaar voor het eerst zijn eigen Warmathon. Op 19 december komen lopers en supporters bijeen aan de atletiekpiste voor de ‘Mariathon’ ten voordele van Escalante vzw, die start met een woonproject voor jongeren met een beperking: “Onder meer Maarten van Down The Road zal daar gaan wonen. Op die manier weten de leerlingen waarvoor ze lopen”, zegt organisatrice en leerkracht Ann Bogema

Gent, Antwerpen, Brussel, Kortrijk, Leuven... organiseren dit jaar in het kader van de Warmste Week hun ‘Warmathon’. Aan dat lijstje mag ook gerust Malle toegevoegd worden. Op donderdag 19 december vindt immers de ‘Mariathon’ van het Mariagaarde Instituut in Malle plaats. Tussen 18u en 21u lopen de deelnemers in teamverband zoveel mogelijk toertjes van 400 meter. De sportieve winnaar, maar ook het origineelst verklede team valt in de prijzen.

Escalante vzw

Ook supporters zijn van harte welkom om tijdens de ludieke loopwedstrijd te genieten van pannenkoeken, hot-dogs, jenever of glühwein. De totale opbrengst van het evenement schenkt de ‘Mariathon’ aan Escalante vzw. Deze organisatie start in het voorjaar van 2020 met zijn woonproject in Mortsel voor jongeren met een mentale beperking: “De twee kinderen van het nichtje van leerkracht Tim Peeters zullen daar intrekken. Op die manier is de motivatie voor de leerlingen ook groter, omdat het dan een concreet doel is waarvoor ze zich inzetten.”

Inschrijven met een team van maximaal 6 personen kan nog tot 13 december via deze link. Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro.