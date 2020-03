Provincie bereidt Antwerpse gemeentes en aannemers voor op komst processierups: “We willen ook inzetten op de sluipwesp en -vlieg” emz

05 maart 2020

15u25 1 Malle Afgelopen donderdagvoormiddag heeft de Provincie Antwerpen in Oostmalle een vorming gehouden over de bestrijding van de eikenprocessierups voor gemeentes en aannemers. De schijnwerpers waren vooral gericht op de milieuvriendelijke bestrijding, waarvoor de Provincie Antwerpen hoopt een Europese subsidie vast te krijgen om in september een vijfjarig onderzoeksproject te lanceren. “Een goed bermbeheer trekt de sluipwesp en -vlieg aan, die eitjes in de cocon van de processierups leggen”, verduidelijkt Kathleen Verstraete van de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid bij de Provincie Antwerpen.

Verschillende Antwerpse gemeentes voerde de voorbije zomer een verhevigde strijd tegen de eikenprocessierups. “Vorig jaar hadden we het niet meer onder controle. Zelfs de hulp van de civiele bescherming was een druppel op de hete plaat”, zegt Sonja Van Aert, diensthoofd Milieu bij de gemeente Essen. “We hebben afgelopen zomer meer dan 350 oproepen van particulieren ontvangen. Het wegbranden van de nesten kostte maar liefst 103.000 euro”, zegt Monique De Feyter, omgevingsambtenaar bij de gemeente Zoersel.

Volgens Verstraeten zal het echter niet meer lang duren alvorens de eikenprocessierups terug zal opduiken. “Binnen een paar weken komen de eerste larven. Maar zij hebben nog geen brandharen. Dat zal pas rond eind april het geval zijn.” Die gevreesde brandharen kunnen hevige irritatie veroorzaken aan de huid, de ogen en de luchtwegen. Daarom is het van essentieel belang dat de eikenprocessierups op een zo doeltreffend mogelijke manier bestreden wordt.

Wegzuigen of wegbranden?

De meest bekende bestrijdingstechniek is het wegbranden van de nesten. Die blijkt echter niet altijd even efficiënt te zijn. “De erg arbeidsintensieve methode zal immers ook de brandharen verder verspreiden”, zegt Verstraete. In een vroeger stadium in de ontwikkeling van de processierups is manueel bestrijden of wegzuigen efficiënter. “Vroeger lieten wij een privéfirma de rupsen vooral wegbranden. Maar hier heb ik opgestoken dat dat kan zorgen voor hinder aan de stammen of bermbranden kan veroorzaken. De techniek van het wegzuigen neem ik zeker mee naar huis”, zegt de omgevingsambtenaar van Zoersel. “Ook wij gaan ingeschakelde privéfirma’s enkel nog laten wegzuigen”, verduidelijken Ruben Daelemans, Stabroeks milieuambtenaar, en Bernd Willaert, milieudeskundige van de gemeente Kapellen.

Als die technieken van manueel verwijderen, zuigen of wegbranden geen soelaas biedt - wat vooral het geval is in een later stadium van de ontwikkeling van de eikenprocessierupsen - , kan er gebruik gemaakt worden van biociden. Daarvoor heeft een aannemer in opdracht van de gemeente wel toelating voor nodig voor de Vlaamse Milieumaatschappij. Voorlopig is enkel Neem-Protect toegelaten volgens de Europese wetgeving. Dat product kan echter ook schade berokkenen aan andere insecten. “Eigenlijk willen we daar niet mee spuiten. Met Foray®ES op basis van de Bacillus thuringiënsis werken, is veel milieuvriendelijker, maar dat mag enkel op plaatsen dat Neem-Protect niet toegelaten is. We hopen dat dat snel verandert, want we merken dat de ecologische manier van werken de weg vooruit is”, zegt aannemer Johan Van Aert uit Brecht.

Poppenrover

In principe kunnen de eikenbladeren ook uit voorzorg bespoten worden, maar daar is niet iedereen fan van. “Wij hebben nooit preventief maatregelen genomen met chemische producten, omdat de doeltreffendheid daarvan geen honderd procent is”, licht Zoerselse omgevingsambtenaar toe. Wat een aantal gemeentes wel preventief ondernomen hebben, is nestkastjes verspreiden. Daarmee willen ze de koolmezen als natuurlijke vijand van de eikenprocessierups aantrekken. De meeste gemeentes beseffen dat meer biodiversiteit een belangrijk wapen is in strijd tegen de pijnlijke irritatie veroorzakende insecten.

Ook de Provincie wil volop inzetten op de ecologische bestrijding van de eikenprocessierups. Om een beter beeld te krijgen van de technieken, wil het in juni een aanvraag indienen bij de Europese Unie voor een LIFE-projectsubsidie. Op die manier wil de Provincie Antwerpen in samenwerking met de Provincie Limburg, drie Nederlandse provincies, verschillende universiteiten, het Instituut voor Bos en Natuur (INBO) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vijf jaar lang drie bestrijdingsmanieren zonder chemisch-biologische middelen testen. In september hoopt de Provincie Antwerpen daarmee te kunnen beginnen. “Het doel is om het gebruik van biociden met vijftig procent te verminderen. Na die eerste vijf jaar gaan we door, met als hoofddoel geen biociden meer nodig te hebben”, zegt Verstraete.

Daarbij is het vooral belangrijk om wetenschappelijke resultaten te vergaren over de efficiëntie van de drie methodes afzonderlijk. De doeltreffendheid van de koolmees, de sluipwesp en -vlieg en de kever ‘poppenrover’ in de strijd tegen de eikenprocessierups zullen onderzocht worden. Terwijl de koolmees en de poppenrover de rupsen opeten, zijn de sluipwesp en -vlieg parasieten. “Zij leggen hun eitjes in de poppen. Daardoor komen heel wat eikenprocessierupsen niet uit, omdat de sluipwesp en -vlieg van binnenuit de pop als voedsel gebruiken”, zegt Verstraete. De inheemse poppenrover is momenteel nog niet inzetbaar, omdat die als vrijwel uitgestorven kever nog een beschermde status geniet. “Dat is dus nog een pilootproject. Eerst moeten die poppenrovers in Turkije en hier verder gekweekt worden. We weten nog niet zeker of de poppenrover zal werken in de strijd tegen de processierups”, aldus Verstrate.

Bermbeheer

De testlocaties voor de projecten met de koolmees en sluipwesp en - vlieg zullen in de Provincie Antwerpen gebeuren in onder meer Merksplas en Wortel Kolonie. “We zijn heel benieuwd wat dat gaat opleveren. Maar volgens ons is het ecologisch verhaal wel iets waar we op moeten blijven inzetten”, zegt Willaert. Volgens Verstraete kunnen de gemeentes momenteel de sluipwesp en -vlieg aantrekken door een goed maaibeheer. “Een bloemrijke vegetatie en nectar trekken die insecten aan. Je maait dus best niet de gazon onder een dreef meermaals weg”, licht Verstraete toe. Aan het einde van de vorming over de bestrijding van de eikenprocessierups, kregen de gemeentes nog een informatiebord en waarschuwingslint mee.