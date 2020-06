Progressief Malle vraagt inspraak adviesraden in besteding 171.000 euro van Vlaanderen voor verenigingen emz

03 juni 2020

12u55 1 Malle De gemeente Malle krijgt 171.478,92 euro van het Vlaamse noodfonds om de impact van de coronacrisis op de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen te verzachten. Volgens de oppositiepartij Progressief Malle is dat het ideale moment om de jeugdraad, de sportraad en de seniorenadviesraad te betrekken. “Ze barsten vaak van de ideeën en voorstellen, maar zien slechts weinig structurele en langdurige veranderingen”, zegt Kay Tomboy van Progressief Malle.

De Vlaamse regering besloot 87,3 miljoen euro van het noodfonds ter beschikking te stellen aan de lokale besturen om de verenigingen te steunen. Voor de gemeente Malle betekent dat meer dan 171.000 euro. Dat is goed nieuws, aangezien Malle een bruisend verenigingsleven heeft. “Het is een enorme troef. Hun creativiteit in tijden van corona bewijst dat. Jeugdverenigingen organiseerden online activiteiten en zoektochten, jeugdhuizen gaven online feestjes en sportverenigingen zorgden voor uitdagingen op Facebook en oefenschema’s op maat”, vertelt Alex Van Loon, voorzitter van Progressief Malle.

Verdeling

Volgens de oppositiepartij is het aanzienlijke bedrag meer dan welkom voor de verenigingen. “De vraag is nog wel op welke manier dat bedrag wordt verdeeld en hoe de noden worden blootgelegd. Met het oog op de toekomst kan het al een grote stap vooruit zijn om te investeren in watertaps in de sporthal, lokalen van de jeugdbeweging en andere ontspanningsruimten. Dat is niet alleen ‘corona-proof’, maar deze stap vermindert ook het gebruik van plastic flessen, zet aan tot het drinken van water en bevordert de gelijkheid”, aldus Sascha Vermeylen.

Daarenboven vindt de politieke partij het belangrijk dat de gemeente er aandacht aan schenkt dat de zomerkampen in bubbels zullen moeten doorgaan. “We kunnen ons voorstellen dat niet elke vereniging daarop is voorzien. Denk maar aan de mogelijke nood aan extra tenten, kook- en speelmateriaal.” Progressief Malle hoopt dan ook dat de verschillende adviesraden zullen betrokken worden in het vraagstuk van de verdeling.