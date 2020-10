Progressief Malle pleit voor meer en slimmere vuilnisbakken in het straatbeeld emz

13 oktober 2020

20u29 0 Malle Progressief Malle pleit voor meer en slimmere vuilnisbakken in het straatbeeld. Volgens de oppositiepartij zijn er maar weinig openbare vuilnisbakken. “De vuilnisbakken die er staan, zitten regelmatig overvol.” Schepen voor Milieu Wouter Patho (N-VA) reageert dat de vuilbakken vaker leeggemaakt worden als dat nodig is. “In 2021 wordt de opmaak van een vuilbakkenplan voorzien”, zegt hij.

Zwerfvuil in het straatbeeld is een problematiek waar Progressief Malle tegen wil vechten. Slimme vuilnisbakken zouden volgens de partij beterschap kunnen brengen. Er wordt verwezen naar Deens onderzoek. “Voetstappenprints die de weg naar de vuilnisbak wijzen, zorgen voor bijna de helft minder zwerfvuil op straat. Gehaaste mensen op drukke plaatsen vinden zo sneller de vuilnisbak.”

Deze methode van de weg wijzen naar de vuilnisbak staat bekend als ‘nudgen’. “Dat kan natuurlijk enkel als er voldoende vuilnisbakken zijn”, zegt Progressief Malle. “Als die er al zijn, zitten die regelmatig overvol. Dat leidt tot grote frustratie bij omwonenden of hondeneigenaars met een zakje hondenpoep.”

Sensibiliseren

Patho betwist de opvatting dat er te weinig vuilnisbakken zouden zijn in Malle. “Persoonlijk ben ik niet van oordeel dat we te weinig vuilnisbakken hebben op ons openbaar domein. Het aantal is de afgelopen jaren zelfs toegenomen”, zegt hij.

Verder geeft Patho aan dat het zwerfvuilbeleid van de gemeente focust op sensibilisering door verenigingen te subsidiëren, scholen te ondersteunen en individuele opruimers aan te moedigen. “Verenigingen die twee keer per jaar een zwerfvuilactie op poten zetten, krijgen onder bepaalde voorwaarden een subsidie. We proberen een netwerk van individuele zwerfvuilruimers op te starten. Om straten tijdens de weekends en met specifieke evenementen proper te houden, investeren we in een gemeentelijke kuisploeg.”

(Lees verder onder de foto)

Vuilnisbakkenplan

Progressief Malle is van mening dat afval voorkomen beter zou zijn dan opruimen. “Dweilen met de kraan open is namelijk niet efficiënt. We hopen dat de gemeente actie onderneemt.” Die actie komt er ook. “In 2021 maken we een vuilbakkenplan op. We inventariseren al onze vuilnisbakken en kijken waar we nieuwe vuilnisbakken moeten voorzien en waar we vuilnisbakken eventueel wegnemen. Zo merken we dat bepaalde vuilnisbakken zwerfvuil aantrekken. Dat geldt vooral bij exemplaren die wat afgelegen staan, zoals in Domein de Renesse. Zelfs wanneer vuilnisbakken uitpuilen, blijven mensen er hun afval deponeren. Dat is een voorbeeld van onverantwoordelijk gedrag. Wanneer je niet terecht kan in een vuilnisbak, neem je je afval gewoon mee naar huis.”

Mooimakers

Volgens Progressief Malle zou de Vlaamse organisatie tegen zwerfvuil Mooimakers de gemeente kunnen helpen bij het opstellen van een vuilbakkenplan. “Mooimakers voorziet een financiële ondersteuning voor lokale besturen om een vuilnisbakkenplan uit te werken met als doel het beheer van de straatvuilnisbakken te optimaliseren.”

Dinsdag vond er een vormingsmoment van Mooimakers met ondersteuning door de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Dat was een zelfstudiepakket waarbij eventuele vragen konden gesteld worden op een digitaal vragenuurtje. “Daar was ik voor ingeschreven”, zegt Patho.