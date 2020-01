Progressief Malle ijvert voor verkeerstelramen emz

29 januari 2020

11u40 2 Malle De oppositiepartij Progressief Malle wil dat de gemeente verkeerstellingen uitvoert met de toestellen van Telraam. In het kader van het mobiliteitsplan zouden er zo cijfergegevens over het verkeer in Malle verzameld kunnen worden.

De gemeente Malle sleutelt volop aan zijn mobiliteitsplan. Volgens Alex van Loon ontbreekt de gemeente aan concreet cijfermateriaal van het verkeer. Dat zou de gemeente volgens het gemeenteraadslid van Progressief Malle kunnen oplossen door te investeren in toestellen van Telraam. “De apparaten bevestigd aan het raam van inwoners kunnen passerende fietsers, voetgangers, auto’s en vrachtwagens in kaart brengen. Op die manier krijgt de gemeente voortdurend informatie over de verkeersbeweging in straten”, zegt Van Loon.

Tienduizend euro

Van Loon haalt zijn mosterd bij de gemeente Zandhoven, die Telraam zal inzetten voor zijn mobiliteitsplan. “Ik stel voor dat de gemeente Malle dat ook doet. Concreet stel ik voor om minstens tellingen uit te voeren op de grote invalswegen voor fietsers, auto’s en vrachtwagens, en in de straten met veel sluipverkeer. Een toestel kost 83,5 euro. Ik vermoed dat een budget van 10.000 euro wel volstaat om die opzet te verwezenlijken”, besluit Van Loon.