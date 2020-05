Politieagent houdt toezicht over publiek tijdens gemeenteraad: mondmasker en anderhalve meter afstand verplicht emz

29 mei 2020

11u40 1 Malle De inwoners van de gemeente Malle konden donderdag de fysieke gemeenteraad van mei via een uitzending rechtstreeks volgen in de foyer van De Notelaar in Oostmalle. Daarbij moesten ze wel een mondmasker dragen en de anderhalve meter sociale afstand bewaren. Een politieagent van de lokale diensten hield daarop toezicht.

In tegenstelling tot de gemeenteraad van april was het publiek op de gemeenteraad van mei wel welkom. De burgers konden met maximaal 28 personen de zitting volgen in de foyer van De Notelaar, terwijl de zitting plaatsvond in de feestzaal. Een camera en drie micro’s in de zaal zorgden voor de uitzending. Dat was volgens het bestuur het beste alternatief in coronatijden. In totaal volgden negen geïnteresseerden de gemeenteraad.

Hoewel oppositiepartij OostWest aandrong op een livestream, komt die er voorlopig niet. “Door een fysieke gemeenteraad kunnen we als raadsleden beter met elkaar communiceren. Dat leidt tot een goed debat. Deze locatie is niet echt geschikt voor een livestream. Daarenboven zou het ons 2.500 euro kosten. Deze constellatie kost de gemeente slechts dertig euro. Als we opnieuw mogen vergaderen in de raadszaal, kunnen we de optie van een livestream herbekijken”, vertelt schepen voor Communicatie Dries Van Dyck.