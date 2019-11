Politici planten bomen ter compensatie van verkiezingsdrukwerk: “Hand in eigen boezem steken” Ewoud Meeusen

24 november 2019

15u56 2 Malle De politici uit Malle hielpen Natuurpunt Voorkempen met het planten van 400 winterlindes. Daarvan financierde de politieke partijen er 100. Dat is een compensatie van het verkiezingsdrukwerk: “Het is nodig om kritisch te kijken naar papierverbruik en daarbij eerst de hand in eigen boezem te steken”, zegt Alex Van Loon, voorzitter van de partij Progressief Malle.

Op zaterdag 23 november plantte Natuurpunt Voorkempen 400 winterlindes in het natuurreservaat De Kluis nabij het vliegveld in Oostmalle. De nieuwe bomen vormen een nectarbron voor bijen en zijn belangrijk in de strijd tegen exoten als de Amerikaanse vogelkers. Bij het planten kreeg Natuurpunt Voorkempen hulp van de politici uit Malle, die het drukwerk voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wilden compenseren. Alle partijen sponsorden samen ongeveer 100 van de winterlindes. De hulpactie gebeurde op vraag van Progressief Malle: “We zijn zeer tevreden dat andere partijen ons hierin volgen”, vertelt Van Loon.