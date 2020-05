Play & Sport blikt vooruit op zomerstages met tot 250 kinderen: “In iedere bubbel een eigen feestje” emz

27 mei 2020

19u41 0 Malle Play & Sport in Malle lanceert de campagne ‘Veiligheid, onze prioriteit’ als voorbereiding op haar zomerstages. De organisatie zal deze zomer een paar duizenden kinderen op elf verschillende locaties in de provincie Antwerpen. Om dat in tijden van corona vlot te laten verlopen, zijn de medewerkers volop bezig maatregelen uit te werken. “Het werken met verschillende bubbels vraagt wel wat organisatie”, zegt zaakvoerder Stijn Verhaegen.

Afgelopen vrijdag raakte bekend dat Play & Sport hun themastages als ‘kleuter’, ‘crea’, ‘pony’, ‘fata morgana’, ‘glitter & glamour’ en adventure mogen laten doorgaan. Dat geldt eveneens voor het nieuwe concept van de timmer- en bouwstage in Westmalle. Het nieuws werd met veel enthousiasme onthaald. De komende dagen hoopt de organisatie meer nieuws te krijgen over de sportgerelateerde stages.

De organisatie beseft wel dat de zomerstages anders zullen verlopen dan gewoonlijk. Werken in bubbels wordt niet evident. Play & Sport ontvangt namelijk een paar duizend kinderen verspreid over negen weken in Malle, Halle-Zoersel, Schilde, Brasschaat, Ranst, Pulderbos, Grobbendonk, Hoogstraten, Meer, Vosselaar en Arendonk. Op grote locaties als Malle betekent dat 150 tot 250 kinderen op één zomerstage. “Dat vereist wel wat meer organisatorische inspanningen dan een locatie waar slechts één bubbel nodig is”, klinkt het.

Draaiboek

Maar Play & Sport heeft de afgelopen weken hard gewerkt om de stages in de meest veilige omstandigheden te laten plaatsvinden. Daarvoor werkt het ook samen met de gemeentes, steden en organisaties. Voor elke locatie wordt een specifiek veiligheidsdraaiboek uitgewerkt. “Dat begint vanaf het moment dat een ouder de auto uitstapt. Een aantal belangrijke maatregelen zijn aparte aanmeldpunten, sanitair en ontsmettingszones voor iedere bubbel. Er zullen ook aparte speelzones per groep zijn tijdens de pauzemomenten. Dat betekent een feestje in iedere bubbel.”

Daarnaast wordt het team gediplomeerde monitoren tot in de details gebrieft. Puur inhoudelijk zullen de spelletjes aangepast worden, ook al is er binnen de bubbel geen sociale afstand vereist. “Bij tikspelen worden er bijvoorbeeld buizen voor in het zwembad gebruikt. De bevrijding is dan weer zonder fysiek contact.” Met haar campagne wil Play & Sport de ouders duidelijk maken dat het veilig is om hun kind op zomerstage te laten komen. “De kinderen kijken er ook naar uit om weer met hun vriendjes te kunnen spelen”, klinkt het.

Inschrijven en meer informatie over de zomerstages bij Play & Sport gebeurt via de website www.playsport.be.

