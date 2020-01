Pieter Jan Simons nieuwe hoofdarts-medisch directeur AZ Sint-Jozef emz

15 januari 2020

12u23 2 Malle De raad van bestuur heeft dr. Pieter Jan Simons aangesteld als nieuwe hoofdarts-medisch directeur van het AZ Sint-Jozef in Malle. Vanaf 20 april zal hij dr. Christel Depestel opvolgen.

Nadat de medische raad groen licht gaf, heeft de raad van bestuur dr. Pieter Jan Simons aangesteld als nieuwe hoofdarts-medisch directeur: “In deze functie kan ik al mijn kennis en ervaring bundelen. Al mijn deel- en neventaken vallen nu samen en hebben eenzelfde doel. Dat gebeurt ten voordele van de patiënten die we een warme, veilige en professionele zorg willen bieden”, licht Simons toe.

Dr. Simons zal de fakkel overnemen van dr. Chirstel Depestel, die na zes jaar haar activiteit als hoofdarts-medisch directeur stopzet: “We zijn verheugd over het engagement van dr. Somers om bij ons aan de slag te gaan. We kijken dan ook uit naar onze samenwerking”, aldus algemeen directeur Koen Vancraeynest.

Neuroloog

De nieuwe hoofdarts-medisch directeur is neuroloog van opleiding. Verder heeft hij al heel wat beleidservaring in diverse functies. Momenteel werkt Simons als slaapgeneeskundige in Kempenhaeghe, een Nederlands expertisecentrum voor complexe epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast is hij hoofdarts in OLO VZW, een pluralistische sociale onderneming, actief binnen kinderopvang, welzijn, onderwijs, gezondheid en gezin. Voorheen was hij neuroloog in GZA Ziekenhuizen. Bij die groep Antwerpse ziekenhuizen nam hij ook deel aan de medische raad.