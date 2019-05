Personeel Pasec staakt tot woensdagavond: “Al te lang in onzekerheid” Toon Verheijen

28 mei 2019

19u02 0 Malle Het personeel van pallettenfabrikant Pasec uit Malle legt al zeker tot woensdagavond het werk neer. Twee maanden geleden kregen de personeelsleden het slechte nieuws te horen dat de directie niet minder dan 107 van de 137 banen wil schrappen. De onderhandelingen zijn nu vastgelopen op een extralegale ontslagvergoeding per jaar anciënniteit.

Het was een redelijk koude douche midden maart van dit jaar voor het personeel van Pasec toen de directie de wel heel drastische afslankingskuur van het bedrijf aankondigde. De reden was niet de slechte verkoop, maar wel de te hoge kostenlast. De productie van standaardpalletten was verlieslatend en wordt enkel nog gedaan in de bestaande samenwerking met de gevangenissen van Wortel, Merksplas en Hoogstraten. “De procedure van de Wet Renault werd zoals het hoort opgestart”, zegt Ronny Mathyssen (ACV). “Helaas hebben we dat aantal van 107 niet kunnen verminderen. Ondertussen waren ook al de vergaderingen opgestart om tot een sociaal plan te komen, maar daar zit het nu geblokkeerd. Het is de eerste keer dat het personeel actie voert sinds het dramatische nieuws van 19 maart.”

Emoties

De werknemers die na de herstructurering de laan uit worden gestuurd kunnen uiteraard rekenen een afscheidspremie, vrijstelling van de opzegtermijn en een sluitingspremie. “Goed nieuws uiteraard, maar we willen ook een extralegale afscheidspremie per jaar anciënniteit. Sommige werknemers werken er meer dan dertig jaar en verdienen dat echt wel, maar de directie wil er voorlopig niet in mee gaan. Volgende week is er wel opnieuw een overleg gepland. We voelen ergens wel bereidheid tot praten dus.”

Naakte ontslagen

Wel opvallend: er is afgesproken om bijvoorbeeld geen brugpensioen in te roepen om naakte ontslagen te vermijden. “Daarvoor zou er ook maar een heel klein aantal gegadigden zijn”, zegt Mathyssen. “Er zijn bij Pasec toch heel wat oudere werknemers. En stel nu dat je in het stelsel brugpensioen zit en de VDAB komt dan plots wel aankloppen om ergens in een fabriekje totaal iets anders te gaan doen. Dat is ook niet motiverend. Het zullen dus grotendeels naakte ontslagen zijn.”

De vakbonden willen de directie zeker niet helemaal bekritiseren. “Zo heeft ze intern bijvoorbeeld opleidingen tot heftruckchauffeur gegeven net als computercursussen. Dat is voor het personeel dat moet vertrekken natuurlijk wel een pluspunt. We hopen in elk geval tegen medio juni wat meer zekerheid te hebben en alles af te ronden. Want uiteindelijk leeft iedereen nog in onzekerheid.”

Het enige wat overblijft na de herstructurering is de samenwerking met de gevangenissen. Daarvoor zijn een dertigtal personeelsleden nodig.