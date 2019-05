Personeel en raadsleden van Malle drinken alleen nog kraantjeswater Toon Verheijen

24 mei 2019

10u50 0 Malle Personeelsleden van het gemeentehuis in Malle en ook de raadsleden krijgen voortaan géén water meer aangeboden in glazen of plastic flessen. Ze doen dat in het kader van de campagne #ikdrinkkraanwater.

“Kraantjeswater is gezond, goed voor het milieu en goed voor onze portemonnee”, zegt schepen Wouter Patho, die alle Mallenaren oproept om hetzelfde te doen. “Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat we nog flessen water kopen in de winkel. Die plastic flessen zijn onhandig om te dragen, komen achteraf maar al te vaak in rivieren en zeeën terecht en worden soms van aan de andere kant van Europa naar Malle gebracht. Voor wie water van de kraan maar saai en smakeloos vindt, bestaat er uiteraard een oplossing. Met wat fruit erbij krijgt het pompwater een geweldige upgrade”, lacht Patho.