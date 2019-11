Patiënt AZ Sint-Jozef krijgt online toegang tot individueel medisch dossier Ewoud Meeusen

29 november 2019

13u47 0 Malle Het AZ Sint-Jozef in Malle vernieuwde haar website. Daardoor kunnen patiënten van het ziekenhuis sinds donderdag hun individueel medisch dossier online raadplegen: “Dit past geheel in de wijze waarop we in ons ziekenhuis de patiënt volwaardig willen betrekken en erkennen in zijn of haar zorgtraject”, verduidelijkt algemeen directeur Koen Vancraeynest.

Het AZ Sint-Jozef in Malle wilde met de vernieuwing van haar website inspelen op de noden van de patiënt. Een belangrijke verbetering in vergelijking met de oude website is dat de patiënt op een veilig manier rechtstreeks toegang heeft tot zijn of haar persoonlijk medisch dossier. Het ziekenhuis voorziet toegang tot het platform ‘mynexuzhealth’, waar patiënten hun dossier kunnen raadplegen. De website van AZ Sint-Jozef biedt extra uitleg om de patiënten wegwijs te maken in de handige web- of smartphoneapplicatie.

Gebruiksvriendelijk

Daarnaast is de rubriek ‘zorgaanbod’ voor elke medische discipline uitgebreid met heel wat informatie over aandoeningen en behandelingen. Met de nieuwe website heeft het AZ Sint-Jozef ook een ander doel: “Het is voor ons ook belangrijk dat onze patiënten de nuttige informatie makkelijk terugvinden”, zegt communicatiemedewerker Jolijn Adriaensen. De website is dan ook heel wat gebruiksvriendelijker geworden door de uitgebreide zoekfunctie. Bovendien is de website ook makkelijker raadpleegbaar via tablet of smartphone.