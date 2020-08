Pastorale jongerenwerking Malle-Zoersel steekt WZC ter Bleeke hart onder de riem met stukje cake emz

25 augustus 2020

16u07 0 Malle Jongeren van Amable, de jeugdwerking van de pastorale eenheid Malle-Zoersel, hebben afgelopen zaterdag het personeel en de bewoners van het woonzorgcentrum ter Bleeke in Malle een hart onder de riem gestoken met een stukje cake. Normaal gezien gaan ze af en toe op bezoek in het rusthuis, maar door corona is dat niet mogelijk.

De jeugdwerking werd recentelijk opgericht om jongeren ouder dan twaalf jaar ook na het vormsel een aanbod te geven bij hun geloofsweg of hun zoektocht naar zingeving. De groep ontstond dan wel in de Sint-Laurentius parochie in Oostmalle, vandaag zijn alle jongeren uit Malle en Zoersel welkom. Voor hen worden één of twee keer per maand spelactiviteiten, getuigenissen, filmavonden of uitstappen georganiseerd.

Drie meter cake

Daarnaast gaan de jongeren gezelschapsspelletjes spelen of meedoen met activiteiten in het woon- en zorgcentrum ter Bleeke. Soms houdt Amable er zelfs een feestje. Het coronavirus steekt momenteel echter een stokje voor die contactmomenten met de residenten in het rusthuis. Desondanks wilde de jeugdgroep laten zien dat ze de bewoners en personeelsleden van ter Bleeke niet vergeten is. Er werd drie meter cake besteld.

De jongeren versneden die zaterdagvoormiddag op corona-veilige wijze buiten aan het rusthuis. Het WZC zorgde ervoor dat alle personeelsleden, bewoners en vrijwilligers een stukje cake kregen. Amable sloot haar bijeenkomst zoals gewoonlijk af met een spel en een drankje. En deze keer kwam er ook een stukje cake bij kijken.