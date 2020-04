Pastoor zet zondagse preken online: “Zo blijf ik als herder toch een beetje bij mijn schapen” emz

01 april 2020

17u20 0 Malle Priester Bart Goossens (36) zet sinds de uitbraak van de coronacrisis zijn homilieën of preken van de zondagse eucharistieviering online. Op die manier probeert de pastoor van de pastorale eenheid Malle-Zoersel en invaller voor de Schotense parochie Sint-Cordula met de gelovigen in contact te blijven. “De mensen zijn blij om een bekende stem te horen”, aldus Goossens.

Door de coronamaatregelen mogen ook de eucharistievieringen op zondag niet doorgaan. Dat is voor de Kerk een domper. “Het is een beetje onwezenlijk, maar de meeste kerkgangers behoren nu eenmaal tot de risicogroep”, verduidelijkt Goossens. De pastoor bleef echter niet bij de pakken zitten: hij besloot zijn preken te filmen en die via YouTube beschikbaar te stellen. “Er zijn priesters die hele misvieringen streamen, maar ik beperk met tot een woordje bij de zondag. Zo blijf ik als herder op een creatieve manier toch een beetje bij mijn schapen. Hopelijk laten (klein)kinderen de filmpjes ook zien aan hun (groot)ouders.”

Pasen

Momenteel bereiden de christenen zich met de veertigdagentijd voor op Pasen. “De gelovigen zijn daar nu een beetje zelf voor verantwoordelijk. Het is tijd om de Bijbel nog eens van zolder te halen. Het is niet omdat we niet in de kerk kunnen samenkomen, dat we de verrijzenis van Jezus niet kunnen vieren. Pasen zal enkel op een alternatieve manier moeten gebeuren. Uiteraard zal de paasmis wel te zien zijn via Eurovisie. Ook ik heb mijn woordje voor paaszondag al klaar. Ik zal overigens iedere zondag mijn homilie digitaal uitspreken, zolang als deze crisisperiode duurt”, besluit Goossens.