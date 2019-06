Parket start onderzoek naar uitgebrande BMW Patrick Lefelon

09 juni 2019

10u43 10

Vannacht rond 3.30 uur is een BMW uitgebrand op de parking van supermarkt Aldi aan de Zoerselbaan. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie heeft de auto in beslag genomen voor verder onderzoek.

Het Antwerpse parket stelde een branddeskundige aan. Er zijn verdachte elementen aangetroffen maar om zeker te zijn dat het om een brandstichting gaat, wacht het parket het verslag van de deskundige af.

De brandweer zorgde ervoor dat het vuur beperkt bleef tot de BMW en niet oversloeg naar de supermarkt.