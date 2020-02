Paardenkastanjes en historische betontegels van Mostheuvellaan zullen toch verdwijnen Onderzoek na bezwaren van inwoners biedt geen alternatief emz

06 februari 2020

16u45 2 Malle Naar aanleiding van rioleringswerken van Pidpa plant de gemeente Malle de heraanleg van de Mostheuvellaan. De buurtbewoners verzetten zich, omdat het verwijderen van de originele betontegels en kastanjebomen het karakter van de historische dreef zou wegnemen. De gemeente heeft geprobeerd aan de vragen van de bewoners tegemoet te komen met een grootschalig onderzoek. Dat bleek onmogelijk, waardoor de werken toch doorgaan zoals gepland.

De gemeente Malle heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de heraanleg van de Mostheuvellaan. De werkzaamheden zijn nodig in kader van Pidpa’s rioleringswerken. Op 26 maart 2019 vond een informatievergadering voor de inwoners van verschillende straten. Die van de Mostheuvellaan overhandigden er een petitie een de gemeente. Na een grootschalig onderzoek besliste de gemeente nu toch de werken uit te voeren zoals gepland. “Het blijkt helaas niet mogelijk om de originele betontegels en straatbomen te behouden”, zegt burgemeester Harry Hendrickx.

Eenrichtingsstraat

De werken stoten om drie redenen op tegenstand: de verbreding van de weg, het rooien van de kastanjebomen en het verwijderen van de originele betontegels. De inwoners van de Mostheuvellaan wilden de huidige breedte behouden door er een eenrichtingsstraat van te maken. Volgens de gemeente is dat geen oplossing. “Enkelrichtingsverkeer kan immers leiden tot hogere snelheden omdat de kans op tegenliggers klein is. Fietsers mogen in een eenrichtingsstraat wel in beide richtingen fietsen, waardoor we hun veiligheid niet kunnen garanderen”, klinkt het. Volgens de gemeente moet de rijweg na onderzoek verbreed worden tot 3,6 meter om het dubbelrichtingsverkeer voor alle weggebruikers vlot en veilig te laten verlopen.

Historisch karakter

De inwoners van de Mostheuvellaan willen ook het gevoel van een dreef behouden. Daar zou het verdwijnen van de paardenkastanjes verandering in brengen. “We weten dat het waardevolle bomen zijn, maar het is nodig om technische redenen. Het is onmogelijk om rioleringen en nutsleidingen in een open sleuf aan de ene zijde van de bomen aan te leggen en grachten te graven aan de andere zijde zonder schade toe te brengen aan de bomen en hun wortels. Bovendien zou dat de stabiliteit van de bomen in gevaar brengen”, klinkt het.

Ook een sleufloze techniek is geen optie. “Zowel Pidpa, Fluvius als Proximus hebben bevestigd dat dat zou zorgen voor de latere onbereikbaarheid van kabels en leidingen bij storingen of nieuwe aansluitingen.” Na de werken plant de gemeente nieuwe straatbomen achter de gracht, zodat de werken aan de rioleringen of nutsvoorzieningen in de toekomst niet voor dezelfde problemen zorgen.

Verder wil men ook de bestrating van de Mostheuvellaan behouden. “De straat is immers aangelegd met rechthoekige betontegels gemaakt door de pater van de Abdij der Trappisten. Dat is een unicum in Vlaanderen”, zegt de gemeente. Ze liet enkele betontegels onderzoeken in het laboratorium Group Van Vooren. Op basis van de resultaten zouden de huidige betontegels hergebruikt kunnen worden bij de heraanleg van de Mostheuvellaan. Dat is echter niet wenselijk, omdat er niet voldoende betontegels om de verbrede straat volledig mee aan te leggen. Bovendien zijn er maar weinig in goede staat.

Zoals gepland

De gemeente betreurt dat ze niet kan ingaan op de vragen van de inwoners van de Mostheuvellaan. “Als we alle resultaten van de verschillende onderzoeken op een rijtje zetten, kunnen we niet anders dan de werken uitvoeren zoals gepland. We streven als gemeente immers naar een veilige, kwalitatieve en comfortabele infrastructuur voor al onze weggebruikers”, besluit schepen voor Openbare Werken Wim Jordens (CD&V).