Oppositiepartij Oost-West radicaal oneens met verkoop OCMW-grond achter Colruyt aan projectontwikkelaar emz

20 december 2019

18u24 4 Malle De gemeente Malle heeft besloten een stuk OCMW-grond van ongeveer 1 vierkante kilometer te verkopen aan CW Vastgoed. Op die manier zou die projectontwikkelaar de parking die het van Colruyt zou overnemen, kunnen compenseren met een nieuwe parking achter Colruyt. Volgens partij Oost-West is dat geen goede deal: “Het gemeentebestuur wil op die manier het bouwproject De Witte Lelie van CW Vastgoed faciliteren”, zegt Kris Mintjens, gemeenteraadslid Oost-West.

Het gemeentebestuur onderzocht verschillende pistes om zowel Colruyt als CW Vastgoed verder te kunnen helpen. Een van de opties was een stuk grond over te kopen van de dierenartsenpraktijk Het Binnenhof, maar daar was de gemeente geen voorstander van. Dan zou er een stuk groen uit Malle verdwijnen. Ook grondruil had voor de gemeente geen meerwaarde: “We besloten het stuk grond grenzend aan het binnengebied met de Schaggelen en de Hallebaan achteraan de huidige parking van de Colruyt aan de supermarkt te verkopen”, zegt Sanne Van Looy (N-VA), schepen voor Ruimtelijke Ordening.

Site De Witte Lelie

Het grondgebied zou voor 71.018,25 euro onder de hamer gaan. Volgens Oost-West wil de gemeente Colruyt een nieuw stuk parking bezorgen om zo de werken aan het bouwproject De Witte Lelie te vergemakkelijken. Vlak voor Colruyt komen daar 19 woonentiteiten: “De parking van Colruyt staat los van het project Witte Lelie”, stelt Van Looy. In de notarisakte staat echter dat Colruyt en CW Vastgoed een onderlinge overeenkomst hebben gesloten. De projectontwikkelaar zou het bouwproject De Witte Lelie mogen realiseren op voorwaarde dat Colruyt geen parking verliest: “Op die manier faciliteert de gemeente de projectontwikkelaar CW vastgoed, die niet eens affectie heeft met de gemeente. En dat ondanks de bouwstop en het negatieve advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening”, zegt Kris Mintjens.

Verder vindt Oost-West de prijs te laag: “Dat stuk grond is wel degelijk van goudwaarde voor Colruyt én het bouwproject De Witte Lelie”, zegt gemeenteraadslid Alain De Laet. Volgens Kris Mintjens had de gemeente in plaats van Igean een extern bureau moeten inschakelen: “De gemeente had haar grond beter laten schatten door professionals. Het is verkocht aan 75 euro per vierkante meter, maar het is zeker 150 of 200 euro waard.”