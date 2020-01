Opbrengst Salphenkermis voor kapel Sint-Antonius Toon Verheijen

18 januari 2020

17u00 0 Malle Een stralend zonnetje heeft zaterdagvoor- en namiddag voor een fantastische start gezorgd van de 49ste editie van Salphenkermis. Traditiegetrouw wordt dan de heilige Antonius geëerd. Varkenskoppen, haringen, jenever of een groot worstenbrood gingen vlot van de hand.

Salphenkermis blijft nog altijd één van de hoogtepunten in Malle, Zoersel en omstreken. In 1626 werd in het gehucht Salphen op de grens van Zoersel en Oostmalle een kapel gebouwd ter ere van Antonius. Toen werd de bevolking geteisterd door een pestepidemie. De legende wil dat ongeveer 60 bewoners uit schrik daarvoor naar de heide op Salphen vluchtten. Eén van de gevluchten was genoodzaakt zijn overleden kinderen daar te begraven. Ter herdenking van zijn kinderen richtte hij de kapel op, die in 1726 vergroot werd tot het huidige uitzicht. De kapel werd gewijd aan Sint-Antonius Abt.

Verkoop

“Komaan he mannekes. Tast maar eens goed in uw geldbuidel voor de offergaven die hier net gezegend zijn. Het is belangrijk. Want kijk maar eens naar het dak van ons kapelleke. Daar zitten enkele gaten in die dringend hersteld moeten worden. Dus laat u maar eens goed gaan”, grijnsde ‘den belleman’ die de verkoop van de offergaven mee in goede banen moest leiden. Iedereen was ook even stil om Frans Van Dyck te herdenken. Hij was de voorbije 25 jaar een van de drijvende krachten van de verkoop, maar stierf in september vorig jaar. Na de verkoop volgde de traditionele zegening van de paarden en de ontsteking van het Sint-Antoniusvuur. “Wij komen hier elk jaar naartoe. Voor de gezelligheid, een lekkere haring, een goeie Westmalle en leuke muziek. Meer moet dat niet zijn en dan is het ook nog eens goed weer. Zalig gewoon”, klinkt het bij enkele bezoekers.

Springlevend

En burgemeester Harry Hendrickx, voorzitter van het Zalfencomité, benadrukt nog eens dat de 49ste editie zeker niet de laatste zal zijn. “Onze organisatie is nog altijd springlevend. Dat bewijst de opkomst van zaterdag opnieuw.” Waarna iedereen de tent in dook voor een lekker hapje, een of meerdere pintjes of een tripel van Westmalle en een van de optredens in de feesttenten.