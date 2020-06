Oostmalle krijgt tegenhanger van ‘De Stoel’: middenstand pakt uit met ‘De Oostmalse Barkruk’ emz

26 juni 2020

18u58 0 Malle In Oostmalle moet je deze zomer niet zo snel mogelijk in een zomerstoeltje ploffen, maar op ‘De Oostmalse Barkruk’ kruipen. Het is Middenstand Oostmalle die met deze opvallende variant op het VRT-programma ‘De Stoel’ uitpakt. Iedere woensdagavond in juli en augustus is er een prijzenmand ter waarde van 150 euro te winnen.

Het televisieprogramma ‘De Stoel’ is en blijft een iconisch format. Een strandstoel reist langs heel Vlaanderen. Wie als eerste de locatie herkent en met een gevraagd voorwerp in de strandstoel plaatsneemt, valt in de prijzen. Deze zomer zorgt Middenstand Oostmalle voor een lokale versie met ‘De Oostmalse Barkruk’. Iedere woensdag van juli en augustus om 20 uur wordt de locatie bekend gemaakt op de Facebookpagina van Middenstand Oostmalle.

Wie als eerste de locatie in Oostmalle achterhaalt en op de barkruk zit, gaat niet naar huis met een reis. De lokale versie van ‘De Stoel’ reikt negen keer een lokaal prijzenpakket uit: een cadeaumand met cadeaubonnen en producten van meer dan twintig deelnemende handelszaken uit Oostmalle. Waarde: meer dan 150 euro per mand.

Verborgen hoeken

Met het initiatief wil Middenstand Oostmalle het lokaal winkelen aanmoedigen. “Dat is niet evident in tijden van corona. We proberen creatief om te gaan met de mogelijkheden”, aldus voorzitter Philippe Niesz. De Oostmalse ondernemers worden op de kaart gezet als creatieve volhouders. “En op welke manier kan dat beter dan door het Oostmalse competitiebeest aan te spreken?”, vult Hans Van Dyck aan. Of inwoners uit andere dorpen ook mogen deelnemen? “Natuurlijk, maar ze zullen alle verborgen hoeken van Oostmalle moeten kennen. En snel zijn uiteraard”, zegt Walter Vermeylen.

De actie ‘De Oostmalse Barkruk’ is te volgen op de Facebookpagina Middenstand Oostmalle.