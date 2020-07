Oostmalle gelast kermis af na intens overleg emz

29 juli 2020

19u23 2 Malle De kermis in Oostmalle gepland van vrijdag 7 augustus tot dinsdag 11 augustus zal niet doorgaan vanwege het coronavirus. “We hebben alle mogelijke pistes bekeken, maar uiteindelijk gaven de foornijveraars zelf aan dat het niet zou werken”, aldus schepen voor Middenstand en Evenementen Dries Van Dyck (DBM).

Op sociale media heerste er heel wat commotie over de Augustuskermis in Oostmalle. Er rezen vragen of het nog wel verantwoord zou zijn om die te organiseren, hoewel het coronavirus opnieuw aan een opmars bezig is. Dinsdagavond en woensdagvoormiddag kwam het college van burgemeester en schepenen samen met de foornijveraars en de horeca. Een intensief overleg was het. De gemeente heeft zelf immers de bekende familie foorkramers Severijns in haar rangen. “De foornijveraars vechten momenteel puur om te overleven. Voor hen is het heel emotioneel”, zegt Van Dyck.

Najaar

Het was een moeilijke knoop om door te hakken, maar er werd besloten de Augustuskermis af te blazen. “De foorkramers willen jong en oud met open armen ontvangen. Met de nieuwe maatregelen is dat echter niet haalbaar. Maar uitstel is geen afstel. We gaan bekijken of we dit jaar zowel voor Bergkermis in Westmalle als de Augustuskermis in Oostmalle dit jaar nog een nieuwe datum kunnen vinden”, besluit Van Dyck.