Oost- en Westmalle vieren 75 jaar vrede met twee historische fietstochten Sander Bral

15 augustus 2020

16u14 2 Malle 15 augustus 1945. Het einde van de Tweede Wereldoorlog. Exact 75 jaar geleden kwam er een einde aan de vreselijke strijd en ook in Malle wordt dat gevierd. “Al fietsend ontdek je historische punten die je een beeld schetsen van wat er gebeurde in onze gemeente tussen 1940 en 1945.”

Exact 75 jaar geleden gaf keizer Hirohito van Japan zich over - officieel pas op 2 september - wat wereldwijd het einde van WOII in luidde. De Duitsers hadden zich enkele maanden eerder namelijk al overgegeven. Die oorlog laat ook in Malle zijn tekenen na. Toerisme Malle, de heemkundige kring en KWB fietsclub Westmalle sloegen de handen in elkaar om 75 jaar vrede niet ongemerkt voorbij te laten gaan.

Zowel in Oost- als Westmalle kan je fietslus maken langs dertien historische punten die een blik werpen op wat er zich in die tijd afspeelde in beide dorpen. “Zo werd de Sint-Bernarduskapel gebouwd op de plaats waar een Britse bommenwerper neerstortte”, klinkt het bij de organisatie. “Het Kasteel van Westmalle en jeugdverblijfcentrum Heibrand deden dienst als tijdelijke verblijfplaats voor militairen en in kasteel de Renesse in Oostmalle werd op het einde van de oorlog een veldhospitaal ondergebracht. Deze en andere weetjes ontdek je al fietsend.”

De fietstocht in Westmalle is 18 km lang en vertrekt op het Bergplein, die van Oostmalle is 26 km lang en start aan het koetshuis van kasteel de Renesse. Beide fietstochten kunnen aan elkaar gereden worden met een verbinding van 3 km. Je kan de audiogids raadplegen via de gratis app izi.TRAVEL. Tot 15 september kan je de route ook fysiek verkrijgen via het toerismekantoor en zijn beide fietstochten bewegwijzerd.