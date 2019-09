Oost- en Westmalle verbroederen voor veertigste verjaardag Malle ADA

15 september 2019

09u57 0

Een derby is altijd beladen. Ook in West- en Oostmalle, maar niet dit weekend. De strijdbijl werd begraven en samen vierden ze de veertigste verjaardag van het ontstaan van Malle. Destijds lag die fusie erg gevoelig bij de inwoners van beide gemeentes, vooral de angst hun identiteit te verliezen zat er bij velen goed in. Temeer voor de mensen uit Oostmalle want zij moesten in 1977 akkoord gaan met het feit dat ze ook Westmallenaren werden. Pas in 1979 werd de naam officieel veranderd in Malle.

Heel het weekend was het verbroederen en hoewel de kleinsten waarschijnlijk niet weten wat er aan de grondslag ligt van het feestgebeuren, genoten ook de volwassenen van de vele spelen. Bij de jong-volwassenen is de vete tussen beide fusiegemeentes al lang verleden tijd. Al wordt er her en der wel nog eens gegrapt. “Westmalle? Behalve een trappist hebben die mannen toch niet veel hé”, wordt er gelachen.