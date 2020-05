Ook N-VA wil geen windturbines in Malle: “Mastodonten van 200 meter hoog horen niet thuis in onze landelijke gemeente” ADA

09 mei 2020

10u36 0 Malle Drie private initiatiefnemers plannen in Malle en Zoersel vier windturbines op te richten. De aanvraag wordt behandeld en beslist door de deputatie van de provincie Antwerpen. Sinds 7 mei startte het openbaar onderzoek en ligt het dossier ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente. “Malle is niet het windeldorado van Vlaanderen,” klinkt het bij de N-VA.

Volgens N-VA Malle is er in de gemeente nauwelijks een draagvlak te bespeuren voor de windturbines. Vooral de vraag welke invloed deze turbines zal hebben op de vastgoedwaarde en de hinder zouden volgens N-VA voor heel wat argwaan zorgen bij de inwoners.

“Dat kunnen we niet zomaar naast ons neerleggen”, zegt voorzitter van N-VA Malle Dirk Gerinckx. “De Vlaamse regering wil de lokale besturen een grotere rol geven. En dat is een goede zaak. Zolang gemeenten niet instaan voor de vergunning van windturbines, wordt er te weinig moeite gedaan om met de lokale actoren in gesprek te treden en dus draagvlak te creëren. Nu mogen gemeenten slechts een advies geven, dat niet eens bindend is. En dat is onvoldoende voor initiatiefnemers om rekening te houden met de wensen en grieven van de gemeente en haar inwoners.”

Landelijke troeven

Voor N-VA staat het buiten kijf dat mastodonten van 200 meter hoog die kilometers ver zichtbaar zijn niet thuishoren in een landelijke gemeente. “We schuiven in ons ruimtelijke ordeningsbeleid het maximale behoud van de resterende schaarse open ruimte naar voren. Inherent aan Malle zijn de vergezichten en fraaie landschappen om naar te kijken. De windturbines in de aanvraag hypothekeren deze landelijke troeven. Bovendien staan ze vlak bij onze woonwijken. Omwonenden, die moeten leven met de bijhorende hinder, worden gewoon voor blok gezet”, besluuit N-VA-mandataris Sanne Van Looy.