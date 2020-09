Ook Huize Walden waagt zich aan Jerusalema Challenge: “Het coronavirus krijgt ons niet klein!” emz

18 september 2020

19u02 0 Malle Geen enkele hype is momenteel zo groot als de Jerusalema Challenge. Ook de bewoners en het personeel van Huize Walden, een voorziening voor mensen met een zorgvraag in Malle, hebben zich vrijdagnamiddag aan het populaire dansje gewaagd. Het plezier spatte ervan af.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het waren activiteitenbegeleidster Ellen Duchene (22) en evenementencoördinatrice Ite Wouters (39) die met het idee kwamen. “Het is een hype op het internet en wij wilden niet achterblijven”, zegt Ellen. Omdat de meeste bewoners in een rolstoel zitten, bedacht het creatieve duo extra bijbehorende pasjes om met de handen te doen. “We wilden hen zoveel mogelijk betrekken. Nadat we het vertelden dat we mee zouden doen aan de uitdaging, leefden de bewoners er echt naartoe. We hebben er hard op geoefend”, vertelt Ite.

En dat was duidelijk te merken. Een vijftiental bewoners en ongeveer vijftien personeelsleden gaven het beste van zichzelf. “Zelfs de directie deed mee. We willen aan de buitenwereld laten zien dat het coronavirus ons niet klein krijgt. Enkel in maart hebben wij één besmetting gehad. Voor de rest zijn we er voorlopig zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Dan mogen we toch zeggen dat we goed bezig zijn”, besluiten Ellen en Ite.