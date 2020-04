Ook bosgebied rond voormalig NAVO-vliegveld kwetsbaar: “Het bovenste laagje dorre vegetatie is momenteel extreem brandbaar” emz

23 april 2020

Afgelopen maandag is code rood of extreem hoog brandgevaar afgekondigd voor de bos- en heidegebieden in de provincie Antwerpen. Ook de bossen rond het voormalig NAVO-vliegveld als Blommerschot het 's Herenbos en domein Heihuyzen aan de grens van Malle en Zoersel zijn momenteel enorm kwetsbaar. "De combinatie van het dorre gras met naaldbomen is een gevaarlijk in combinatie met dit droge, warme weer en een schrale oostenwind", zegt bevoegde boswachter voor Agentschap voor Natuur en Bos Werner Van Hove.

Het kwik in de Kempen steeg afgelopen donderdag tot 24 graden Celsius. Voor wie een frisse neus wil halen, was de zonovergoten dag meer dan welkom. De heidegebieden en bossen kreunen echter onder het aanhoudende warme, droge weer. Zozeer zelfs dat het Agentschap voor Natuur en Bos afgelopen maandag het brandgevaar verhoogde naar code rood.

Voorjaar

Volgens boswachter Van Hove is het voorjaar dan ook een gevaarlijke periode. “Het bovenste laagje vegetatie als het pijpestrootje en de varens zijn vaak nog niet echt groen. Maar de temperaturen schieten wel de hoogte in. Dan is het bovenste laagje dorre vegetatie extreem brandbaar. Wanneer dat in brand schiet door een uitdovende sigaret, kan dat serieuze gevolgen met zich meebrengen.”

Het Agentschap voor Natuur en Bos zet aankomend weekend dan ook extra krachten in om een oogje in het zeil te houden. Ook de brandweer staat paraat om uit te rukken. “De mensen mogen nog wel komen wandelen en fietsen op de opengestelde paden rond het ‘s Herenbos, Blommerschot, domein Heihuyzen en Salphen, maar daarbij moeten ze wel voorzichtig zijn. Zo gaan ze best niet te ver het bos in”, besluit Van Hove.