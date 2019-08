Oogstfeest aan de Scherpenbergmolen Toon Verheijen

19 augustus 2019

Toerisme Malle en de Sint-Sebastiaansgilde organiseren op zondag 25 augustus samen het Oogstfeest aan de Scherpenbergmolen. ’s Morgens is er de mogelijkheid tot ontbijten, maar in de namiddag kan je terecht voor typisch Kempense gerechten beuling met appelmoes, spek met eieren, pannenkoeken en ijs. De organisatie zorgt ook voor een streepje muziek. Bezoekers kunnen ook deelnemen aan de volksspelen of een huifkartocht maken. Kinderen worden extra verwend met springkastelen, grime en trampolines. Er is ook een ambachtenmarkt voorzien en als de wind voldoende hard waait, zal de Scherpenbergmolen in de namiddag draaien. Aan de molen kan je die dag ook terecht voor het fietsevenement De Schakel.