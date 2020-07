Ontdek Westmalle op een andere manier: neem deel aan een fietszoektocht via zorginstellingen emz

01 juli 2020

17u54 1 Malle De coronacrisis biedt de ideale mogelijkheid om te (her)ontdekken wat de eigen gemeente te bieden heeft. In kader van het ‘Jaar van de Zorg’ heeft Toerisme Malle een fietszoektocht van circa twintig kilometer uitgewerkt langs de verschillende zorginstellingen in Westmalle. Daarbij zijn 15 vragen te beantwoorden. Op de ‘Dag van de Zorg’ op 27 september maken de winnaars kans op een prijs.

De toer van ongeveer twintig kilometer start aan de Sint-Pauluskerk op de Sint-Pauluslaan in Westmalle. De route loopt langs seniorenassistentiewoningen en woonzorgcentrum Mariënhove, woonzorg- en revalidatiecentrum De Dennen, psychiatrisch centrum Bethanië, ziekenhuis AZ Sint-Jozef, zorgcentrum Huize Walden, psychiatrisch zorgcentrum De Wijngaard en orthopedisch centrum Clara Fey. Op de weg liggen een aantal horecazaken om de honger en dorst te stillen.

Prijzen

De fietszoektocht voert doorheen een groene, rustgevende omgeving. Al is het niet één en al ontspanning: er moeten ook vragen opgelost worden. De wedstrijd loopt van 1 juli tot 27 september. Op die einddatum worden ter gelegenheid van de ‘Dag van de Zorg’ de winnaars bekend gemaakt aan woonzorgcentrum ter Bleeke. Die krijgen een Malse cadeaubon, een Mals Mandje of een cadeaubon Culinair Fietsen.

Een deelnameformulier is gratis te downloaden via https://www.toerisme-malle.be/. Verder is het op papier te verkrijgen in het toerismekantoor op de Antwerpsesteenweg 246, de bibliotheken of het sociaal huis (Blijkerijstraat 53).