Online luxeplatform breidt uit met webshop gericht op bedrijven voor exclusieve en gepersonaliseerde relatie- of personeelsgeschenken Toon Verheijen

25 september 2020

13u16 2 Malle Het online luxeplatform LuxuryForMen.com heeft er een broertje bij. Dries Boven en zijn vennoten hebben de voorbije maanden fors geïnvesteerd in een gloednieuw relatiegeschenkenplatform: exclusivebusinessgifts.com. Het wil daarmee mikken op de KMO’s die eens een exclusief geschenk willen geven aan hun personeel of relaties dat volledig gepersonaliseerd is.

Het is ondertussen al vijf jaar geleden dat Dries Boven zijn webshop voor de ietwat exclusievere hebbedingen voor – vooral – mannen lanceerde. En met succes, want de voorbije drie jaar realiseerde LuxuryForMen.com een omzetgroei van zo’n 300 procent waarmee het één van de snelstgroeiende e-commercebedrijven in Vlaanderen is. Het bedrijf wil die groei nu vooral bestendigen en doortrekken. “We kregen heel veel vragen van meestal kleinere bedrijven om eens een origineel geschenk te voorzien dat ze aan hun personeel kunnen overhandigen”, zegt Dries Boven. “Na een zoektocht naar het nodige kapitaal hebben we de voorbije maanden die investering gedaan en een volledig verneiuwd B2B platform opgericht.”

Personaliseren

Met ExclusiveBusinessGifts.com legt Dries Boven ook de klemtoon op het personaliseren. “Bedrijven die iets bestellen, kunnen meteen online de nodige personalities aanbrengen zodat het geschenk niet alleen persoonlijk is maar ook een bepaalde marketingwaarde heefts”, zegt Dries. “We blijven ook het principe hanteren van het leveren de dag na bestelling. Dat is een van onze sterktes die we niet willen verloren laten gaan. We zien enorm veel potentieel in dit verhaal. Voor bepaalde merken is ons platform ook de manier om aan bekendheid te winnen.”

Groei

De laatste jaren kende Luxury For Men een constante groei die zich ook tijdens deze coronacrisis heeft verdergezet. “Maar of het alleen aan corona te danken is dat we zijn blijven groeien, durf ik niet te zeggen”, zegt Dries Boven. “We hebben ook fors geïnvesteerd en dat zal zijn doel zeker niet gemist hebben.”

http://www.luxuryformen.com

http://www.exclusivebusinessgifts.com