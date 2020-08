Ondernemer zet uv-licht in tegen coronavirus: “Voor 99,98 procent gereinigd” emz

05 augustus 2020

12u38 14 Malle Zandhovenaar Chris Proot (63) zet ultraviolet licht in tegen het coronavirus. Met zijn bedrijf Comdis Europe, op het industrieterrein van Westmalle, heeft hij deze week een uv C-installatie op de markt gebracht. Die desinfecteert ruimtes, oppervlakten en objecten. “Dit zal COVID-19 niet wegkrijgen, maar het helpt ons wel leven met het virus”, zegt de zaakvoerder.

Toen de ledverlichting in Vlaanderen nog in haar kinderschoenen stond, was Comdis Europe met haar merk VNS één van de pioniers van de nieuwe lichtvorm. Het bedrijf voorzag het Sportpaleis en de luchthaven van Deurne met haar krachtige en duurzame ledlampen. Verder biedt de onderneming van Chris Proot andere vernieuwende en hoogtechnologische producten aan: dunne en lichte zonnepanelen en flinterdunne warmtematten.

99,98 procent gereinigd

In die wereld van ledverlichting is China niet weg te denken. Het contact met een Chinese fabriek, de eigen drang naar vernieuwing en de coronacrisis leidden tot een nieuw project voor Comdis Europe. “Een gerenommeerde fabriek uit China waar we mee samenwerken had een drietal maanden geleden de bestaande led-armatuur aangepast door de klassieke leds te vervangen met uv C-leds. Die straling heeft een reinigende werking.”

Daarop vroeg Comdis Europe geloofsdocumenten op, waarna de fabrikant een rapport voorlegde van SGS, wereldleider op vlak van inspectie, controle, analyse en certificering. “Daaruit blijkt dat het geteste oppervlak na gebruik van de uv C-ledarmatuur 99,98 procent gereinigd werd”, zegt Chris’ zoon Olivier, die instaat voor de onlinemarketing en verkoop. “We deden een dubbelcheck: we legden de lichttechniek voor bij Belgische ingenieurs. Die zeiden dat uv C al jaren haar werking bewezen heeft”, vertelt Chris.

Bekende techniek

Het is inderdaad geen nieuwe methode om bacteriën of virussen te bestrijden. Zo won Niels Finsen in 1903 de Nobelprijs voor Fysiologie voor de behandeling van tuberculose met uv C-licht. Sinds de jaren 50 gebruiken waterzuiveringsinstallaties dat ultraviolet licht om microben in het water te doden.

Als kortste golf in het ultraviolet licht komt uv C-licht voor in zonnestralen, maar bereikt nooit het aardoppervlak, omdat het geabsorbeerd wordt door de atmosfeer. De onzichtbare straling is dodelijk. “Het maakt het DNA van virussen en microben kapot, waardoor ze onschadelijk gemaakt worden.”

Lampen, kisten en kasten

En dat geldt ook voor het coronavirus. Met de productlijn ‘Purify’ brengt Comdis Europe verschillende desinfecterende apparaten met uv C-licht op de markt. De vaste en mobiele lamp uit China werken op duurzame ledverlichting. De lampen dienen vooral om grotere ruimtes als hotelkamers, vergaderzalen, inkomhallen of kantoren en diens objecten te ontsmetten.

De drie andere uv C-producten voorzien van gasontladingslampen zijn een grote en kleine kist en een kast. Op twee minuten kunnen die objecten of kledij desinfecteren. Ook die apparaten, geproduceerd in Luik, zijn geverifieerd en ondergingen een test in samenwerking met de Universiteit van Luik. De resultaten waren zeer gunstig.

In de apparaten zijn veiligheidsmechanismen ingebouwd. De blauwkleurige lampen springen uit als iemand in de buurt komt en kisten of kasten kunnen niet meer open als ze in gebruik zijn. Dat is nodig, want het uv C-licht kan onze huidcellen beschadigen.

Economie heropstarten

Niet alleen voor de industrie, maar ook voor de retail, bouw of amusementssector kunnen de UVC-installaties van pas komen. “In de kisten of kasten kunnen gepaste kledingstukken, veiligheidshelmen, fluohesjes, pakken voor karting of skydiving snel gedesinfecteerd worden. Maar ook kregen we al telefoon van een professionele duivenmelker. Die vertelde ons dat duiven ook wel eens last hebben van virussen, met mindere prestaties tot gevolg. Er is dus ook een nood aan onze producten als ontsmetting van duivenverblijven.”

Met de uv C-producten hoopt Comdis Europe de kans op besmetting in te perken. “Daardoor kunnen economische activiteiten opnieuw normaal hervatten ondanks de bedreiging van COVID-19 of andere virussen en bacteriën. We willen ervoor zorgen dat we weer face-to-face vergaderingen kunnen houden of durven gaan winkelen, want anders dreigt de hele economische keten in elkaar te zakken. Trouwens, we moeten ervoor oppassen dat straks de gevolgen van de maatregelen niet die van het ziektebeeld gaan overstijgen. Dan lopen we straks allemaal goed beschermd rond, maar hebben we geen jobs of bedrijven meer.”

Geen eendagsvlieg

De coronacrisis vormt het uitgelezen moment om met de productielijn ‘Purify’ te starten. Chris is ervan overtuigd dat de apparaten nog een lang leven beschoren zijn. “Vroeger was Jan degene die met 39 graden koorts kwam werken de held. Nu blijft hij bij voorkeur thuis. De denkwijze is sedert COVID-19 veranderd. Hygiëne wordt over het algemeen belangrijker. ‘Purify’ is dus geen eendagsvlieg. Ook tegen griepvirussen kan het gebruikt worden”, besluit hij.

De uv C-installaties kosten 1.500 euro tot 3.500 euro exclusief installatiekosten. De apparaten van Purify kunnen ook gehuurd of geleaset worden voor 5 euro per dag.

Meer informatie via www.vnsbenelux.be, info@vnsbenelux.be of 03 366 65 66.