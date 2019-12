Ondernemend Westmalle steunt vzw Feestvarken met Warmste Avond Ewoud Meeusen

12 december 2019

12u46 0 Malle Op vrijdagavond 13 december presenteren de middenstanders van Westmalle de Warmste Avond. De winkeliers houden langer open en in iedere zaak zal een leuke actie zijn ten voordele van vzw Feestvarken. Jeugdkoor Keramiek en coverband The Nutcrushers zorgen voor een spectaculaire afsluiter.

Ondernemend Westmalle slaat aanstaande vrijdag de handen in elkaar voor het goede doel. De middenstanders verlengen op de Warmste Avond uitzonderlijk hun openingsuren voor kerstshopping in een magische sfeer. Daarnaast verkoopt iedere zaak ook iets speciaals: van houten kerstdecoratie en jenever tot kerstballen en verse soep. De opbrengst daarvan gaat naar Feestvarken vzw. Die organisatie bezorgt verjaardagspakketten aan kinderen waarvan de ouders het financieel moeilijk hebben. Het evenement sluit af op het dorpsplein. Daar kunnen bezoekers genieten van een muzikale noot van jeugdkoor Keramiek en coverband The Nutcrushers met een hapje of verwarmend drankje in de hand.