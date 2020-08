Ondanks stijgende cijfers is het rustig op Covid-19-afdelingen AZ Sint-Jozef en AZ Klina emz

03 augustus 2020

16u24 0 Malle Het aantal besmettingen met het coronavirus blijft stijgen, maar bij het AZ Sint-Jozef in Malle en het AZ Klina in Brasschaat zijn de problemen beperkt. “We zien voorlopig geen drastische stijging in het aantal opnames”, aldus Ilse Cornelis, communicatieverantwoordelijke van het AZ Sint-Jozef in Malle.

Het coronavirus is aan een serieuze opmars bezig. In de provincie Antwerpen zijn de cijfers het meest alarmerend. Heel wat gemeenten in de Antwerpse Noordrand overschreden maandag de coronadrempel. Dat geldt onder meer voor Stabroek, Kapellen, Schoten, Brasschaat, Wuustwezel, Brecht, Schilde en Zoersel.

Nog rustig

Die stijging aan infecties zorgt voorlopig niet voor een overrompeling in de ziekenhuizen in de Antwerpse Noordrand. Op 24 juli gaf de triagepost aan het AZ Sint-Jozef in Malle wel aan dat de toename onrustwekkend was. Tegelijkertijd zag het ziekenhuis zelf die stijging niet in het aantal ziekenhuisopnames. Daar is ondertussen weinig verandering in gekomen. Wel blijft het ziekenhuis waakzaam: het aantal bedden voor Covid-19-patiënten kan snel opgeschaald worden indien nodig.

Ook bij het AZ Klina is de situatie niet alarmerend. “We kunnen stellen dat het nog rustig is”, vertelt communicatiemedewerker Tim Gijselings. Het ziekenhuis is wel voorbereid op wat nog komen zal. “We hebben een draaiboek opgemaakt. Dat beschrijft in detail hoe we de opvang van Covid-19-patiënten zullen organiseren. Het draaiboek is in fases opgesteld en laat ons toe om onze capaciteit snel uit te breiden in functie van de toestroom van patiënten. Op de Covid-afdelingen zullen we met speciaal toegewezen teams werken”, besluit hij.