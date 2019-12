Nostalgisch Malle: heemkundige kring brengt jaarboek uit Ewoud Meeusen

05 december 2019

16u37 0 Malle De heemkundige kring van Malle brengt op 14 december zijn jaarboek 2019-2020 uit. Het overzicht brengt het verleden van Malle weer tot leven. De nostalgische verhalen leiden de lezer tot onder meer steenfabriek Quirynen, Drieboomkensberg en het vroegere restaurant Lido.

Aan het einde van 2019 brengt de heemkundige kring onder leiding van Luc Cox een jaarboek uit. Het boek brengt een in memoriam voor de vier (oud-)bestuursleden Arthur Alen, Mark Van Bavel, Jozef Verboven en Henri Verheyen. Daarnaast vertellen verschillende oud-werknemers van de steenbakkerij Quirynen over hun ervaringen. Verder brengt het boek verhalen van het chique restaurant Lido, discotheek Feeling’s en binnenspeeltuin ‘t Kokoentje, allemaal ooit gevestigd in het gebouw aan de overkant van de Sint-Pauluskerk. Ook het scoutsdomein Hopper Drieboomkensberg, de pachthoeven van de heren van Oostmalle en de dorpsgeschiedenis krijgen een plaats in dit heemkundige werk.

Op zaterdag 14 december kan het boek voor 25 euro besteld en afgehaald worden op scoutsdomein Hopper Drieboomkensberg. Later kan het na bestelling in het lokaal van de Heemkundige Kring in het koetshuis in park van kasteel de Renesse in Oostmalle afgehaald worden of bij dagbladhandel Perspektief gekocht worden. Bij een thuisbestelling bedraagt de prijs 30 euro.