Nog nooit zo blij om 1 september: 1.080 middelbare scholieren Sint-Jan Berchmanscollege zien na bijna half jaar schoolvrienden weer terug

01 september 2020

19u31 0 Malle Bij het belsignaal per klas in een rij gaan staan op de speelplaats, een mondmasker dragen achter de schoolbanken en middageten in de klas. Voor de 1.080 middelbare scholieren van het Sint-Jan Berchmanscollege in Westmalle was het een aparte 1 september. Al werd de start van het nieuwe schooljaar door de meeste leerlingen enthousiast onthaald. “We hebben hier énorm hard naar uitgekeken!”, zeggen de twee zesdejaars Olivia Caris (16) en Joachim Deryckere (17).

Na ongeveer drieënhalve maand (deeltijds) afstandsonderwijs en twee maanden zomervakantie maakten de iets meer dan duizend leerlingen uit de secundaire school van het Sint-Jan Berchmanscollege in Westmalle zich op om opnieuw vijf dagen per week naar school te gaan. Nu alle leerlingen tegelijk naar school kwamen, hadden de directie en leerkrachten verscheidene maatregelen getroffen om alles in goede banen te leiden.

Autoparking wordt speelplaats

In de fietsenstalling stonden ‘s morgens vijf leerkrachten op post om de leerlingen aan te manen naar de ruimere speelplaatsen te gaan. Scholieren die zich te voet richting de hoofdingang begeven, hebben vier maal zo veel plaats om te wandelen. “De autoparking voor leerkrachten hebben we immers omgetoverd tot een speelplaats. We moeten onszelf heruitvinden”, zegt coördinatrice van de eerste graad Kathleen Swaans.

Wanneer de bel om 08.25 uur de start van de eerste les aankondigde, moesten de scholieren in een rij op de leerkracht wachten. “In onze school zijn de leerlingen dat niet gewoon, maar het verliep ongelofelijk vlot”, aldus adjunct-directeur Rudy Vandebosch. “Er heerst nu al het gevoel dat dit een blijvertje is”, lacht directeur Van Huffelen.

Deuren blijven open

Op de speelplaats is een mondmasker nog niet nodig, maar als ze in de rij staan om naar boven te gaan, worden die wel opgezet. In de rij komt de leerkracht rond met alcoholgel om de handen te ontsmetten. Daarna gaan de leerlingen samen met de lesgever naar de klas. In de gangen volgen ze de pijlen op de grond. Opvallend is dat de deuren van de klassen tijdens de les open staan. Dat is volgens Swaans belangrijk voor de verluchting.

In het klaslokaal van 1 Moderne A overloopt titularis en leerkracht Frans Siel Verdegem met de kersverse pupillen van het college het schoolreglement. Enkele zaken als bijwerkklas en middagstudie hoeft ze niet toe te lichten, want die worden door het coronavirus niet georganiseerd. Andere regels kadert ze in de huidige situatie. “Nu met corona breng je je boekentas niet op voorhand naar boven, maar laat je die op de speelplaats staan.”

Voor de leerkracht is de mondmaskerdracht in de klas door de lessen eind vorig schooljaar al een gewoonte, maar voor de eerstejaars is het helemaal nieuw. Van die maatregel of andere richtlijnen ondervinden de leerlingen echter weinig last. “Ik vind het leuk om naar het middelbaar te gaan. Nu zie je ook terug een grote groep leeftijdsgenoten. En dat gebeurt ‘coronaproof’”, vertelt Liv Rijsdijck (12).

Waar de bankjes in het eerste middelbaar nog per twee of drie naast elkaar geschoven staan, zitten de leerlingen van het zesde middelbaar apart. “Dit is de examenopstelling. Zo maken we duidelijk dat afstand geboden is. Op de speelplaats zag ik daarstraks dat nog niet zo evident was”, zegt leerkracht Frans Lode Vander meiren.

Opluchting

Voor hem is het vooral een opluchting dat hij weer iedere dag voor een volle klas fysiek mag lesgeven. “Afstandsonderwijs is voor een aantal dingen goed. Maar we ervaren toch wel de kracht van de aanwezigheid van een leerkracht. Nu heb ik echt het gevoel dat ik iets met mijn leerlingen kan bereiken. Met digitale lessen bleef het eerder beperkt tot een status quo.”

Het laatste uur van de voormiddag geeft hij Frans aan de 6 Grieks-Latijnse/Grieks-Wiskunde/Latijn-Wetenschappen. Die leerlingen zijn euforisch dat ze weer fulltime achter de schoolbanken mogen plaatsnemen. “Zeker nu we onze vrienden terugzien”, zeggen Olivia en Joachim in koor.

De maatregelen zijn voelbaar, maar vallen mee. “Het is anders, maar toch nog vrij normaal. De mondmaskers maken de non-verbale communicatie wel moeilijker. En je moet ook wel heel luid praten en goed articuleren. Daarenboven lijkt het alsof de nieuwe leerkrachten ons niet kennen en wij kunnen hun gezicht dan weer niet volledig zien.” En in de rij gaan staan? “We worden precies terug gekatapulteerd naar het zesde leerjaar. Het is even wennen, al is het geen probleem”, lachen de twee enthousiaste laatstejaars.

Voor de speeltijd en middagpauze mogen de leerlingen van de derde graad afzakken naar het park van de school. Maar eten doen ze net als alle andere scholieren in de klas. “Met code geel is eten in de refter wel toegelaten, maar dat krijg je in feite niet rond”, schetst Van Huffelen. Al zien de leerlingen daar geen graten in. “We hebben sowieso een gezellige en toffe klas”, vertellen Olivia en Joachim.

Meer toezicht

Dat zorgt er wel voor dat de leerkrachten meer toezicht moeten houden. En dat is niet hun enige bijkomende taak. Ook moeten ze de lokalen en lesmaterialen reinigen. Daardoor gaat van de oorspronkelijke vijftig minuten lestijd wel wat verloren. “Het zijn nu eerder veertig minuten”, aldus Vander meiren. “We moeten wel oppassen dat het hele schooljaar niet ondergesneeuwd wordt”, reageert Vandebosch.

Meer dan duizend leerlingen tegelijk opvangen in tijden van corona, het is niet evident. Al merkt de directie wel tevredenheid. “Iedereen is extra goedgezind, gewoon al omdat ze alle leerlingen horen. Er is weer leven in de brouwerij”, zegt Vandebosch.

Onder code geel lijkt alles vlot te verlopen. Het Sint-Jan Berchmanscollege hoopt dat het nog lang bij die kleurencode blijft. Al gaat de school vanaf woensdag samenzitten om het plan voor code oranje uit te tekenen. “Dat gaat geen kopie van de eerste golf zijn. Leerkrachten worden voltijds op de school verwacht, maar moeten ook zorgen voor digitaal onderwijs. Dat is opnieuw een denkoefening die we moeten maken”, aldus Vandebosch.