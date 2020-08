Nog een tweedehandsfiets nodig? Gemeente Malle veilt gevonden fietsen emz

31 augustus 2020

14u44 0 Malle De gemeente Malle veilt op zaterdag 12 september gevonden fietsen. De openbare fietsenverkoop vindt plaats in het gemeentemagazijn op de Nijverheidsstraat.

Het gaat om gevonden fietsen die al langer dan zes maanden in het bezit van de gemeente zijn. De fietsen worden in huidige staat verkocht en hebben geen garantie. De verkoop gaat door in het gemeentemagazijn op Nijverheidsstraat nummer 7. Daar zijn de fietsen te bezichtigen om 08.45 uur, de eigenlijke verkoop per opbod start om 09 uur.