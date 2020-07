Nog 171 onteigeningsdossiers van de 217 te gaan: fietspad tussen Westmalle en Sint-Antonius nog niet voor morgen Toon Verheijen

12 juli 2020

19u01 7 Malle De aanleg van het fietspad langs de Antwerpsteenweg tussen Westsmalle en Sint-Antonius-Zoersel lijkt er eentje van héél lange adem te worden. De plannen liggen klaar en eind vorig jaar maakte de Vlaamse regering nog iets meer dan 5 miljoen euro vrij om de onteigeningsdossiers verder uit te voeren. Alleen: voor 2020 is er nog maar een kleine 350.000 euro en er zijn nog maar 46 van de 217 onteigeningsdossiers in orde.

De Antwerpsteenweg tussen Malle en Sint-Antonius-Zoersel is een druk gebruikte weg door fietsers, maar langs de baan liggen enkel twee smalle fietsstroken amper de naam fietspad waardig. De plannen liggen al een tijd in de schuif, maar vooral de onteigeningsdossiers – 217 in totaal en 118 in Malle volgens schepen van Mobiliteit in Malle Sanne Van Looy (N-VA) – nemen heel wat tijd in beslag. Vorig jaar werd nog wel 5,3 miljoen euro vrijgemaakt voor de volgende jaren. Voor de 217 dossiers zal in totaal naar schatting 12,2 miljoen euro nodig zijn. Uit een vraag van Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers (CD&V) aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) blijkt dat het dossier vooral moeizaam verloopt.

Moordstrookje

Van de in totaal 188 grondinnames zijn er nu 46 dossiers waarin een akkoord is bereikt. “We hopen echt dat er wat vooruitgang geboekt kan worden, want het fietspad is echt nier meer dan een door verf afgebakende betonstrook”, zegt Katrien Schrijvers (CD&V), oppositieraadslid in Zoersel. “Een ‘moordstrookje’ zeg maar, de weinig flatterende naam die dergelijke fietspaden sedert enkele jaren hebben gekregen. De N12 is daarenboven een zeer drukke baan, waar veel zwaar verkeer passeert. Het ontwerpplan voor een nieuw fietspad is al lange tijd gefinaliseerd, maar het duurde lang voordat het Vlaams Gewest in actie schoot.” Nu blijkt er min of meer toch wat schot in de zaak te komen. In mei van dit jaar in totaal 46 akkoorden waren afgesloten. 39 daarvan dateren van in 2019 en zijn goed voor een bedrag van 1,5 miljoen. De 7 akkoorden die de eerste maanden van 2020 werden bereikt vertegenwoordigen een bedrag van 1,1 miljoen euro. In totaal werden al 28 aktes verleden, goed voor een bedrag van in totaal 986.350 euro.

Geld op

Maar er is volgens Katrien Schrijvers ook minder positief nieuws. Met nog amper 394.700 euro voor handen is het onteigeningsbudget voor 2020 alweer bijna op. “Er wordt werk gemaakt van een nieuw geïntegreerd investeringsplan”, zegt Schrijvers. “Wij doen een oproep dat daarin de nodige budgetten worden voorzien om zo snel mogelijk de verdere onteigeningen en de effectieve aanleg te kunnen doen. Aan het huidige tempo duurt het nog jaren vooraleer fietsers van een écht fietspad gebruik zullen kunnen maken tussen Westmalle en Sint-Antonius.”

Verhoging budget

Schepen Van Looy bevestigt min of meer de stand van zaken. “In 2020 werd inderdaad 623.000 euro vrijgemaakt, maar vanaf 2021 gaat dat budget opnieuw de hoogte In totaal moeten er 188 innemingen gebeuren. De plannen bestaan al lang. In 1984 werd er voor de eerste keer over geschreven in de krant. In 2018 heeft men de eerste budgetten vrijgemaakt en ook nu blijft men volop investeren. Dat is een goede zaak”, zegt Van Looy. “Maar we weten het : het is een werk van lange adem. We hebben intussen een periodiek constructief overleg met het AWV waarbij we de lopende dossiers, onder andere dat van de N12, op de voet opvolgen. Ondertussen heeft de gemeente Malle ook zelf initiatief genomen om de veiligheid van de fietsers te waarborgen die van St. Antonius naar Malle fietsen. We hebben het fietspad langs de Oude Baan heraangelegd, hebben drie verhoogde oversteekplaatsen met verlichting en daarnaast hebben de Trappisten zelf op hun domein een afgescheiden fietspad aangelegd om het fiets- en autoverkeer aan de brouwerij gescheiden te houden.”