Nieuwe inwoners gehuldigd tijdens allereerste inburgeringsceremonie Toon Verheijen

25 juni 2019

11u56 2

De gemeente Malle heeft voor de eerste keer een inburgeringsceremonie gehouden. De nieuwe inwoners die een inburgerstraject met succes hebben afgelegd, kregen een officiële oorkonde. “Het is niet makkelijk om een nieuwe taal te leren en in een onbekende samenleving terecht te komen. Toch is kennis van het Nederlands en van de gebruiken en gewoontes van ons land noodzakelijk om hier een toekomst uit te bouwen. De ontvangst is een erkenning voor de inzet van nieuwe Mallenaren en tegelijkertijd een aanmoediging om hun integratieproces verder te zetten”, zegt schepen van sociale zaken Wouter Patho (N-VA).