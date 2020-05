Nieuwe handelszaak ‘Odette’ combineert krant met brood in hartje Westmalle emz

29 mei 2020

18u52 0 Malle Bart Rombouts (42) en Els Van Thielen (40) openen op dinsdag 2 juni de deuren van ‘Odette’ in het hartje van Westmalle. Het koppel uit Poederlee neemt de iconische krantenwinkel ‘Frank-i-Sport’ over en verplaatst die een aantal panden verder. De gloednieuwe zaak biedt ook brood & banket aan. “Wie hier een postpakketje afhaalt, kan ook nog snel een brood voor morgenvroeg kopen”, vertelt Bart.

De dorpskern van Westmalle neemt volgende week afscheid van ‘Frank-i-Sport’. Desondanks zal eigenaar Franky Van Staeyen nog wel te vinden zijn tussen de gazetten. Tot aan zijn pensioen draait hij nog mee in de gloednieuwe zaak ‘Odette’. De zaakvoerders Bart en Els zijn niet aan hun proefstuk toe. Tussen 1999 en 2005 hadden ze een krantenwinkel in Nijlen. Van 2010 tot 2016 waren ze gevestigd in Lille.

Daar merkten ze wel dat een uitgebreid aanbod het uitbaten van een dagbladhandel nog wel leefbaar is, al beseffen ze de achteruitgang van de papieren krantenverkoop. “Tegenwoordig wordt er immers heel veel online gelezen. Ook de online abonnementen stijgen”, verduidelijkt Bart. Door in de dagbladhandel een B-postpunt te voorzien en brood & banket aan te bieden, hoopt ‘Odette’ op een succesverhaal. “We kennen heel wat volk in Westmalle. Die zeiden dat het een ideale combinatie is. Vroeger is hier immers nog bakkerij Michiels geweest. Door de twee producten op één locatie aan te bieden, verliezen de klanten ook minder tijd. Daar willen we op inspelen”, vertelt Bart.

Artisanale bakker

Voor de levering van het brood en het banket is Odette afhankelijk van een artisanale bakker uit de buurt. Een deel van de producten werken Els en Bart zelf nog af. “We zetten vooral in op een snelle service. Daarenboven zijn we 7/7 geopend. Wie zijn postpakketje op zaterdag niet kan ophalen, kan dus zondag nog bij ons terecht.” Een grote opening zit er door de coronacrisis wel niet in. “Maar de openingsreceptie voor onze klanten komt later nog wel”, besluiten Els en Bart.

Dagbladhandel en brood & banket ‘Odette’ is geopend van maandag tot vrijdag tussen half 6 ‘s morgens en 6 uur ‘s avonds. Op zaterdag is de handelszaak open van half 7 ‘s morgens tot 6 uur ‘s avonds. Op zondag verwelkomt ‘Odette’ klanten tussen half 7 ‘s morgens en 1 uur ‘s middags.