Nieuw Vlaams fonds laat OCMW Malle vroeger tussenkomen bij dreigende uithuiszetting emz

01 mei 2020

16u09 0 Malle Vanaf 1 juni zal het ‘Fonds ter bestrijding van uithuiszetting’ het huisgarantiefonds vervangen. Op die manier kan het OCMW vroeger ingrijpen als een inwoner van de gemeente dreigt de huishuur niet te kunnen betalen. “Ik zie de kracht van het nieuwe fonds vooral in het gegeven dat het OCMW vroegtijdig in het verhaal komt”, verduidelijkt schepen voor Armoedebestrijding Wouter Patho (N-VA).

Volgens Patho zal het nieuwe fonds, waarbij de lokale besturen een centrale rol zullen spelen, een aantal nadelen van het huidige huurgarantiefonds verhelpen. “De frustratie van de sociale dienst bestaat er voornamelijk in dat de betalingsproblemen pas in haar vizier komt op het ogenblik dat een procedure reeds loopt bij de Vrederechter of wanneer een inwoner reeds effectief uit zijn huis is gezet. Door het nieuwe Fonds kan het OCMW een pro-actieve rol spelen. Wanneer een huurder met betalingsmoeilijkheden zich richt tot het OCMW, kan dat sociaal orgaan de beslissing nemen de helft van de achterstallige huur meteen te betalen en voor het overige bedrag een afbetalingsplan op te stellen. De huurder aanvaardt actieve begeleiding van het OCMW en de verhuurder engageert zich om geen vordering tot uithuiszetting in te dienen.”

Die werkwijze is niet anders dan in reeds bestaande dossiers. “De huurder stelt een hulpvraag, het OCMW voert een sociaal onderzoek uit en vervolgens beslist het Bijzonder Comité over de steunvraag. Wel zal het OCMW pas in het verhaal meegaan als er na het sociaal onderzoek enige garantie is op succes. Die manier van werken is overigens vergelijkbaar met de huidige afspraak rond schuldbemiddeling en budgetbeheer. De succesgarantie is daarnaast enkel het geval als de steunvrager een stabiele woonsituatie kent op korte en lange termijn. Verder is de volledige medewerking van de steunvrager nodig om succesvol te zijn. Mogelijk zal die zijn uitgavenpatroon moeten aanpassen om de huur te betalen.”

Daarbij neemt Patho het ook op voor de rechten van de verhuurder. “Het is goed dat het woonrecht van de huurder centraal staat. Vanwege de coronacrisis zullen heel wat burgers door inkomensverlies grote moeilijkheden ondervinden. Maar we mogen de gevolgen voor een groot aantal verhuurders eveneens niet uit het oog verliezen. Zij komen in de problemen bij laattijdige betalingen en hebben recht op de overeengekomen huurgelden.”

Extra werk

Afhankelijk van het aantal steunvragen kan het nieuwe Vlaamse fonds wel extra werkdruk leggen op de sociale dienst van de gemeente. “De ware impact van het fonds zullen we pas na enkele maanden zien. Dat komt omdat we momenteel geen zicht hebben op het aantal steunvragen. Wel weten we dat Malle een gemeente is met heel wat private huurders. Daarbij gebeuren er de laatste jaren heel wat gevallen van uithuiszetting. Zo besliste de vrederechter in 2018 25 keer daartoe, in 2019 20 keer en in 2020 hadden we tot en met maart 4 negatieve uitspraken”, aldus Patho.