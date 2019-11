Natuurpunt Voorkempen vecht verdwijnen Hooybergbos aan bij Raad van State: “Voor ons is dit een noodrem” Ewoud Meeusen

19 november 2019

20u06 0 Malle Natuurpunt Voorkempen trekt naar de Raad van State om de wettigheid van het Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Hooyberg in vraag te stellen. Daardoor zou ook het Hooybergbos verdwijnen voor nieuw industriegebied. Daartegen verzet Natuurpunt Voorkempen zich: “Wij zijn niet tegen een uitbreiding van industrie, maar het stuk bos is een natuurparel met bomen van honderd jaar oud. Dat vormt het habitat voor beschermde vleermuizen”, verduidelijkt Peter Keustermans, voorzitter van Natuurpunt Voorkempen (regio Malle-Zoersel).

Eind juni 2019 keurde de gemeenteraad van Malle het ruimtelijk uitvoeringsplan Hooyberg goed. Het agrarisch gebied van ongeveer 5,5 hectare tussen de Antwerpsesteenweg, de Nijverheidsstraat, Den Brekel en de bestaande industriezone De Schaaf-Delften zou worden omgezet naar industriegebied. Om deze industriezone te laten aansluiten bij het bestaande bedrijvenpark, moet het oude Hooybergbos verdwijnen.

De mogelijke verdwijning van het Hooybergbos met een grootte van 2 hectare wordt betreurd door Natuurpunt Voorkempen: “Wij begrijpen de bezorgdheid van Natuurpunt, maar er is ook nood aan bijkomende industrie”, vertelt Sanne Van Looy, schepen van ruimtelijke ordening. Volgens Keustermans is dat geen argument: “Er zijn nog heel wat andere hectares in Malle beschikbaar voor uitbreiding van de industriezone. Waarom moet een waardevol bos dan plaatsmaken?”

Een natuurparel

Natuurpunt Voorkempen wil voornamelijk het Hooybergbos als habitat van verschillende beschermde vleermuissoorten beschermen: “De dieren gebruiken de holtes in de dikke, oude stammen als rust- en voortplantingsplaats”, zegt Keustermans. Volgens Van Looy is de aanwezigheid van de vleermuizen echter nooit bewezen. Keustermans spreekt van een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid: “Met bat-detectors hebben wij al duizenden vliegbewegingen vastgesteld. Hun habitat vernietigen, beschadigen of wegnemen is simpelweg tegen de wet.”

Volgens Natuurpunt Voorkempen zijn de Europese en Vlaamse natuurregels niet correct nageleefd bij de besluitvorming rond dit gemeentelijk RUP. Daarom formuleerde het in 2018 al een bezwaarschrift: “Daarvoor kregen wij ook de steun van GECORO, de gemeentelijke adviescommissie voor ruimtelijke ordening. Maar de gemeente heeft zijn negatief advies genegeerd”, verklaart Keustermans.

Aan de noodrem

Voor Natuurpunt Voorkempen blijft er nog maar één optie over, namelijk het RUP Hooyberg nietig laten verklaren door een procedure aan te spannen bij de Raad van State: “Pas op, wij doen dit als Natuurpunt absoluut niet graag. Voor ons is deze juridische procedure een noodrem”, zegt Keustermans. Het RUP Hooyberg omvat meer dan het bos alleen: “Wij beseffen dat het bos waardevol is, maar door deze procedure zou het hele RUP Hooyberg teniet gedaan kunnen worden”, vertelt Van Looy.

Onevenwaardige compensatie?

Van Looy maakt duidelijk dat de gemeente Malle inspanningen doet om het groen in de gemeente te vrijwaren: “Wij willen graag samen met Natuurpunt op zoek gaan naar oplossingen en alternatieven. Ter hoogte van Maris Stella komt er bijvoorbeeld een groene bufferstrook.” Dat vindt Natuurpunt Voorkempen echter geen evenwaardige compensatie: “Het Hooybergbos heeft een twintigtal bomen van meer dan honderd jaar oud, die uitermate geschikt zijn als woonplaats voor vleermuizen. Dan kan je een aantal nieuwe boompjes toch geen evenwaardige vervanging noemen”, zegt Keustermans.

Petitie

Om de problematiek onder de aandacht van de burgers te brengen, startte Natuurpunt Voorkempen maandag een online petitie. Die leverde op twee dagen tijd 500 handtekeningen op.