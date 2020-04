Na chocolade en pizza’s nu ook gratis sushi voor personeel AZ Sint-Jozef: “We krijgen hier stilaan aan ‘coronabuikje’” emz

15 april 2020

16u51 0 Malle Sushi King heeft woensdag 550 personeelsleden van het AZ Sint-Jozef in Malle verwend met een sushimaaltijd. Op die manier wilde het sushirestaurant met een vestiging in onder meer Malle en Sint-Antonius Zoersel hun appreciatie uitdrukken. “Er wordt hier als grapje gezegd dat we stilaan een coronabuikje aan het krijgen zijn”, lacht Stijn Van Den Bogerd, keukenhoofd van het ziekenhuis in Malle.

Door de coronacrisis beleven de medewerkers van het AZ Sint-Jozef in Malle een zware periode. Wel ontvangen ze talloze steunbetuigingen. Dat beperkt zich niet tot het dagelijks applaus om 20 uur. “Ter gelegenheid van Pasen hebben we heel wat chocolade gekregen”, zegt Van Den Bogerd. Op dinsdagnamiddag bracht pizzeria Verona 2 uit Sint-Antonius dan weer een lading pizza’s naar het ziekenhuis.

Solidariteit

Ook de Nepalese zaakvoerders van Sushi King Lok Dahal en zijn schoonzoon Kasi Danai wilden iets doen voor wie in de crisisperiode nog aan het werk was. Via ziekenhuisarts Gert Vanspringel kwamen ze terecht bij het AZ Sint-Jozef. Na de zware aardbeving van 2015 trokken Dahal en Vanspringel samen naar Nepal om hulp te verlenen. Afgelopen woensdagmiddag zakten Dahal en Danai af naar het ziekenhuis om de collega’s van Vanspringel een hart onder de riem te steken met sushi. “Zo willen we hen helpen om door deze moeilijke periode te geraken”, zegt Danai. Naast die 550 porties sushi voor het ziekenhuis, ging Sushi King ook langs bij de gemeente Malle, de kinderopvangbegeleiders en de brandweer van Malle en Zoersel. In totaal schonk het restaurant met zeven vestigingen een sushimaaltijd aan 650 personen.

De geste van Sushi King kan op veel bijval rekenen van directeur Koen Vancraeynest. “Onze medewerkers hebben het niet makkelijk. Deze solidariteit doet heel veel deugd.” De personeelsleden kunnen de sushi erg smaken. “Dit is enorm hartverwarmend. Zeker voor wie op de COVID-19-afdeling werkt”, klinkt het. “Maar het is fijn dat Sushi King sushi voorziet voor al onze personeelsleden”, vult persverantwoordelijke van het ziekenhuis Ilse Cornelis aan.