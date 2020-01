N-VA Malle zet 2020 sportief in met potje zaalvoetbal tegen vzw Malubimpa emz

06 januari 2020

11u22 0 Malle De bestuurspartij N-VA Malle heeft het afgelopen zondagochtend opgenomen tegen een ploeg van vzw Malubimpa in een wedstrijd zaalvoetbal. Het team van Malubimpa, de organisatie die zich inzet voor allochtone inwoners in Malle, won glansrijk met 12-3. Al draaide de voormiddag om meer dan het sportieve: “Het gaat vooral om de verbroedering achteraf”, zegt Dirk Gerinckx (N-VA), gelegenheidstrainer en voorzitter van de gemeenteraad.

Voor N-VA Malle betekende zondagochtend een pittige start van het nieuwe jaar. En dat niet op politiek, maar op sportief vlak. In een zaalvoetbalwedstrijd waren de sterren van vzw Malubimpa hun tegenstander. De bestuursleden en mandatarissen gingen met 12-3 de boot in tegen het internationale team. De opzet van de sportieve activiteit draaide echter om de integratie van nieuwkomers in de leefgemeenschap Malle. In dat proces ondersteunt vzw Malubimpa vluchtelingen door hen de weg te wijzen naar overheidsdiensten en scholen. Verder organiseren de vrijwilligers conversatietafels waar de nieuwkomers Nederlands leren. De gemeenteraadsvoorzitter en gelegenheidstrainer, Dirk Gerinckx, draagt Malubimpa een groot hart toe: “De voetbalwedstrijd is vooral een kans om Vlamingen te ontmoeten en Nederlands te spreken, meer dan het een sportief evenement is.”