Muziek aan het Kasteel strikt populaire Nederlandse coverband The Dirty Daddies emz

09 januari 2020

22u06 0 Malle Muziek aan het Kasteel slaagde erin The Dirty Daddies te boeken voor een sfeervolle zomeravond in Oostmalle. De razend populaire Nederlandse coverband zal op donderdag 30 juli het startschot geven van de vijf avondlijke optredens aan het Domein de Renesse.

De zeven muzikanten van ‘The Dirty Daddies’ zullen de aftrap geven van een reeks zwoele muziekavonden in Oostmalle. Iedere donderdag van augustus organiseert Muziek aan het Kasteel een betoverende avond aan het Domein de Renesse. Het project is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de vaste waarden binnen het gekende concept van de parkavonden in de vakantie met live muziek. Iedere editie kan de organisatie dan ook op meer dan honderd vrijwilligers rekenen.

Grand Theft Audio Tour

Met meer dan 500 shows is ‘The Dirty Daddies’ een echt begrip in de Nederlandse muziekwereld. De groep slaagde als enige coverband erin om al tot twee keer toe de Amsterdamse zaal AFAS Live met een capaciteit van 6.000 fans te vullen. In 120 minuten brengen de zeven muzikanten een set van 120 covernummers. Tussen december 2019 en februari 2020 reizen ze heel Nederland rond met hun Grand Theft Audio Tour, waarvan 17 van de 21 concerten volledig uitverkocht raakten. Eerder sloten ze grote festivals als Zwarte Cross, Paaspop en Concert At Sea af.