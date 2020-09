Moderator regionaal dementiecafé en rusthuisdirecteur over Alzheimer: “Aan deze meest voorkomende ongeneeslijke ziekte geven we onvoldoende aandacht” emz

21 september 2020

22u46 3 Malle Op 21 september het Wereld Alzheimer Dag, een themadag om meer aandacht te vragen voor de ziekte van Alzheimer en dementie. Zo stilstaan bij Alzheimer en dementie is het minste wat we kunnen doen, vindt Jan Flament, directeur van woonzorgcentrum Ter Bleeke in Malle en oprichter-moderator van het driemaandelijks dementiecafé ‘Dwaallicht’. “Als een kind een zeer zeldzame ziekte heeft, stroomt het geld binnen. Maar dementie is niet ‘sexy’. Er wordt nog steeds te weinig onderzoek naar gedaan, ook al kan het syndroom iedereen overkomen”, aldus Flament.

15 jaar geleden stond Flament mee aan de wieg van Dwaallicht, een regionaal praatcafé waar mensen met dementie maar vooral ook hun mantelzorgers terecht kunnen. Dat gebeurt iedere derde maand op de derde donderdag. Het vrijwillige project gebeurt in samenwerking met de gemeenten Brecht, Malle, Ranst, Schilde, Zandhoven en Zoersel.

Door de rol als moderator heeft Flament de afgelopen jaren op een intensieve manier de impact van dementie leren kennen vanuit het oogpunt van de mantelzorgers, in de meeste gevallen partners of familie van de patiënt. Als directeur van het woonzorgcentrum Ter Bleeke staat hij in nauw contact met bewoners die aan dementie lijden.

Meneer Flament, wat is dementie eigenlijk?

“Dementie is een syndroom. Het is een verzamelnaam voor ziektes waarbij patiënten hun geestelijke capaciteiten verliezen. Er bestaan verschillende vormen van. 70 à 75 procent daarvan is demntie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer. Een aantal andere belangrijke vormen zijn de frontotemporale dementie, ‘lewy body dementie’, vasculaire dementie. En het syndroom van Korsakov, hersenschade veroorzaakt wordt door langdurig misbruik van alcohol.”

“Bij iedere vorm van dementie zijn de symptomen anders. Bij de ziekte van Alzheimer gaat het in de eerste plaats om geheugenverlies. Bij de frontotemporale dementie en de ‘lewy body dementie’ bijvoorbeeld om een verandering van gedrag en karakter.”

Hoe komt dat dan tot uiting?

“Dat kan bij iedereen verschillen. Bij de ziekte van Alzheimer ga je dingen vergeten die je vroeger nooit vergat. Zonder dat daar een aanwijsbare reden als depressie of slapeloosheid bij komt kijken. Iedereen vergeet wel eens iets, maar bij Alzheimer is dat systematisch erger. Heel dikwijls proberen mensen dat te camoufleren of weg te stoppen. Naarmate het vordert, wordt de chaos in het hoofd steeds groter.”

“Bij gedragsverandering door dementie kan een lieve vrouw bijvoorbeeld plots bijzonder agressief worden. Of gaan er onverholen scheldwoorden over haar lippen.”

Wat is de impact daarvan?

“Ook dat is heel uiteenlopend. Als iemand plots van persoonlijkheid verandert, is dat niet alleen een drama voor de persoon zelf, maar voor de héle omgeving. Wie aan geheugenverlies lijdt, dreigt de grip op eigen leven kwijt te geraken. Partners of kinderen beginnen zich vragen te stellen. Kan je iemand met dementie nog wel vertrouwen met de auto? Gaat die de weg nog wel ergens vinden? Ik herinner me nog goed het verhaal van een ouder koppel uit Limburg. Op weg naar vrienden een dorp verderop was er een wegversperring. Uiteindelijk werden ze helemaal in de war op een weg te midden van weiden in Duitsland gevonden. Ze zijn blijven rijden totdat de benzine op was. Gewoon omdat ze hun vertrouwde weg niet konden nemen.”

“Een concreet voorbeeld van een bewoonster. Ze las vroeger heel graag boeken. Maar dat ging niet meer, want ze kon de draad niet meer vasthouden. Als gevolg was ze steeds in hetzelfde boek aan het lezen: het eerste en het tweede hoofdstuk. De problemen bij geheugenverlies zijn aanvankelijk minder acuut dan bij storingen in gedrag of karakter, maar zijn er wel.”

De coronacrisis maakte en maakt het voor de rusthuisbewoners met Alzheimer het er niet makkelijker op waarschijnlijk?

“In verhouding hebben zij het er eigenlijk het moeilijkste mee. Zeker wie in de eerste fase van dementie zit. ‘Waarom komt mijn dochter niet op bezoek?’ klinkt het vaak. Je kan honderd keer zeggen dat dat door het coronavirus is, maar ze kunnen het zich niet meer inprenten. Maar ze weten wel nog dat ze een dochter hebben. Wat langer geleden is, kunnen ze zich nog wel herinneren.”

Ze weten of kunnen dus nog wel veel vanuit het verleden?

“Ik zeg vaak: het verleden is de enige tuin waar ze de weg nog in kunnen vinden. Eigenlijk moet je Alzheimer als een ui beschouwen. De buitenste rokken verdwijnen steeds. En het gaat altijd meer naar binnen. Een vaak gebruikte cognitieve techniek om het leven met dementie te verzachten is reminiscentie, teruggaan naar het verleden. Over vroeger kunnen ze veel vertellen: naar school gaan, hoe de was gebeurde alvorens er wasmachines waren…”

“Onlangs is er naar ons woonzorgcentrum een koppel verhuisd. De zoon vroeg of zijn vader z’n accordeon mocht meebrengen. Hij is dementerend, maar kan uit zijn hoofd nog heel wat deuntjes spelen. Een lerares wiskunde is er dan weer ooit eens in geslaagd om bij ons de cijfercode van de toegang te kraken.”

Kan je iets doen om Alzheimer te vermijden of het proces van geheugenverlies te vertragen?

“Jongdementie is heel vaak erfelijk. Dan gaat dat moeilijk. Professoren zijn het erover eens dat een gezonde levensstijl altijd goed is: niet roken, veel bewegen, met mate alcohol drinken, gezond eten. En de hersenen in gang houden. Maar natuurlijk is elke dag drie kruiswoordpuzzels oplossen geen garantie dat je geen dementie krijgt.”

“Al kunnen hersenen wel getraind worden. We merken in het woonzorgcentrum dat bij wie geen cognitieve inspanning levert, de gedachtewereld versmalt. Als je aanleg hebt voor Alzheimer, kan je de boel misschien wel vertragen, maar genezen gaat zeker nog niet.”

Denkt u dat dat ooit wél zal kunnen?

“Hoe verder men komt in het onderzoek, hoe complexer de processen van de ziekte blijken te zijn. Het is niet helemaal duidelijk of de neerslag van eiwitten in de hersenen een oorzaak, gevolg of een tussenstap is. En dan is het vechten tegen de bierkaai na tuurlijk. Al ben ik er zeker van dat het ooit wel moet Maar geen enkele wetenschapper zal u daar een voorspelling voor maken. Ga ik het zelf nog meemaken? Ik durf dat niet zeggen.”

“De urgentie is wel gigantisch. Het is zeker de meest voorkomende ongeneeslijke ziekte : 120.000 à 130.000 personen in Vlaanderen lijden eraan. Bij een zeer zeldzame ziekte bij kleine kinderen stroomt het geld binnen. Maar voor onderzoek naar dementie of Alzheimer is dat niet zo. Velen ziet dat als iets inherent aan ouder worden. Maar die oudere is nog steeds iemands moeder of vader. Iedereen kan in zijn leven Alzheimer krijgen. Elk decennium dat je ouder wordt, stijgt die kans.”

Een ‘Wereld Alzheimer Dag’ is dus wel op z’n plaats?

“Dat is toch wel het absolute minimum dat we moeten doen. Elke gelegenheid om dementie in de kijker te brengen is goed. Want er wordt eigenlijk niet genoeg aandacht aan geschonken.”

Daar proberen jullie met Dwaallicht verandering in te brengen?

“Dementie heeft niet enkel een invloed op wie eraan lijdt, maar ook op diens omgeving. In de zes gemeenten die ons praatcafé bestrijkt zijn er wel honderden mantelzorgers voor mensen met dementie. Maar die zien we heus niet allemaal op onze bijeenkomsten. Ze hebben de neiging hun problemen te bagatelliseren. Maar vaak flirten ze met een burnout of depressie. Ze gaan dikwijls over hun grenzen heen en laten de patiënt pas naar een woonzorgcentrum gaan als het kalf al verdronken is . Dan kom je wel eens zeer pijnlijke thuissituaties tegen. Op het praatcafé – dat door corona nu spijtig genoeg niet kan doorgaan – willen we hen afhelpen van het gevoel dat ze er alleen voor staan. Want meestal zijn die mantelzorgers erg geïsoleerd.”